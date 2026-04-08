Сегодня в Шенталинском районе горела сухая трава

Сегодня в 13:07 в пожарно-спасательную часть № 131 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в 400 метрах юго-западнее поселка Романовка горит сухая трава.

На место пожара был направлен расчет пожарно-спасательной части №131. По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 150 квадратных метров.

В 13:31 пожар был локализован, в 13:37 – объявлена ликвидация открытого горения, в 13:44 пожар был полностью ликвидирован.

На месте пожара работали 4 человека личного состава.

На тушение был подан 1 ствол «Б».

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

