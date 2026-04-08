8 апреля в связи со стабилизацией дорожной обстановки и снижением уровня воды сняты ранее вводимые ограничения движения для транспортных средств в Кинель-Черкасском районе Самарской области.
ГАИ СО: сняты ограничения движения для транспортных средств в Кинель-Черкасском районе
В среду, 8 апреля, в Правительстве Самарской области состоялась встреча губернатора Вячеслава Федорищева с участниками образовательной программы «Время героев», реализуемой по поручению Президента России Владимира Путина.
Вячеслав Федорищев встретился с участниками программы "Время героев"
В администрации Самары сообщили, что отключение фонарей во время угрозы атаки БПЛА не требуется.
В Самаре не планируют отключать освещение на улицах при атаке БПЛА
8 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в 400 метрах юго-западнее поселка Романовка горит сухая трава.
Сегодня в Шенталинском районе горела сухая трава
С 1 сентября в российских детских садах появится аналог «Разговоров о важном». Он получит название «Добрые игры».
В российских детсадах появится аналог «Разговоров о важном»
СОХМ продлил время работы выставки «Между авангардом и андеграундом. На перепутье» до 3 мая 2026 года.
СОХМ: состоится авторский лекторий Татьяны Петровой
8 апреля отмечается День рождения пожарной лестницы – неофициального, но значимого праздника для пожарных и спасателей.
МЧС СО: пожарная лестница - незаменимый инструмент спасения
Во время несения службы на маршруте патрулирования в Волжском районе Самарской области к автоинспекторам обратился встревоженный водитель.
Сотрудники ГАИ СО оперативно доставили в больницу ребенка с подозрением на острый аппендицит
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В российских детсадах появится аналог «Разговоров о важном»

С 1 сентября в российских детских садах появится аналог «Разговоров о важном». Он получит название «Добрые игры».

С 1 сентября в российских детских садах появится аналог «Разговоров о важном», передает РБК. Он получит название «Добрые игры», сообщила «РИА Новости» замглавы Минпросвещения Ольга Колударова.

Она рассказала, что мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям. В настоящее время министерство готовит методический инструментарий для «Добрых игр».

«Разговоры о важном» появились в российских школах в сентябре 2022 года. Это внеурочные занятия, проводящиеся раз в неделю в формате классного часа. Они проходят по понедельникам первым уроком. Уроки посвящены ключевым аспектам жизни человека в современной России.

Каждое занятие посвящено отдельной теме. При этом сами темы общие для всех классов и школ. Однако их подача различается в зависимости от возраста учеников.

 

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
