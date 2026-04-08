В российских детсадах появится аналог «Разговоров о важном»

С 1 сентября в российских детских садах появится аналог «Разговоров о важном», передает РБК. Он получит название «Добрые игры», сообщила «РИА Новости» замглавы Минпросвещения Ольга Колударова.

Она рассказала, что мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям. В настоящее время министерство готовит методический инструментарий для «Добрых игр».

«Разговоры о важном» появились в российских школах в сентябре 2022 года. Это внеурочные занятия, проводящиеся раз в неделю в формате классного часа. Они проходят по понедельникам первым уроком. Уроки посвящены ключевым аспектам жизни человека в современной России.

Каждое занятие посвящено отдельной теме. При этом сами темы общие для всех классов и школ. Однако их подача различается в зависимости от возраста учеников.

