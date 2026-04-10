В Самарской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года». Конкурс служит площадкой для обмена эффективными практиками и укрепления престижа педагогической профессии и проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

«Программа «Профессионалитет» успешно развивается в регионе, благодаря ей мы вовлекаем большое количество молодых людей в освоение рабочих профессий, которые сейчас востребованы на рынке труда», - отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Развитие талантов и создание возможностей для детей и молодежи – одно и приоритетных направлений Народной программы партии «Единая Россия».

В этом году количество желающих принять участие в конкурсе «Мастер года» заметно возросло: на отборочный этап по всей стране подано более 12,9 тысячи заявок – почти на треть больше, чем годом ранее.

«Растущий интерес к конкурсу «Мастер года» подтверждает его востребованность и важность для развития системы среднего профессионального образования. Педагоги СПО сегодня – это активное и сплоченное профессиональное сообщество, объединенное общими ценностями и стремлением к совершенствованию. «Мастер года» стал для этого сообщества точкой сборки лучших педагогических практик, местом, где рождаются новые стандарты наставничества», – подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по числу заявок: в отборочном этапе участвовали почти 600 педагогов колледжей и техникумов. Из них 12 участников, набравших наибольшее количество баллов, встретятся в региональном этапе конкурса.

«Педагоги и наставники, мастера производственного обучения нашего региона с высоким профессионализмом и большой самоотдачей работают со студентами колледжей и техникумов. Участие в конкурсе «Мастер года» дает им возможность продемонстрировать свои знания, опыт и выдающиеся практики, обменяться опытом. Желаю участникам регионального этапа успехов, пусть работа в рамках конкурса будет полезной и интересной», - сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Победитель регионального этапа представит Самарскую область в финале, который состоится в конце сентября в Новом Уренгое. Имя лучшего мастера страны объявят 2 октября – в День среднего профессионального образования.

Организаторами состязания выступают Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования, федеральным оператором – Институт развития профессионального образования.

Фото: министерство образования Самарской области