В Самарской области стартует акция помощи ветеранам «Красная Гвоздика»

В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. 
В губернии акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий.
Около 1000 кубометров мусора вывезено после первого апрельского средника в Самаре
В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет.
Спортсмены региона - призеры первенства России по сумо
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие».
В СОУНБ представят книгу легендарного композитора в сопровождении его музыки
За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.
Росреестр СО: что необходимо знать владельцам ИЖС в 2026 году
На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. 
Предприниматели региона могут стать участниками программы «Платформа роста»
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса.
В Самаре отремонтируют дороги к музею космонавтики, ракете «Союз» и Аллее «Отцы космоса»
В Доме приемов МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
Блее 60 тысяч заявок уже подано на Международный фестиваль молодежи 2026 года
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В Самарской области стартует акция помощи ветеранам «Красная Гвоздика»

Сегодня, 10 апреля 2026 года, стартует Всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика», которая объединяет тысячи неравнодушных людей по всей стране.

На территории Самарской области с 2019 года координатором акции выступает СРМОО «Центр социальных проектов» - Добро.Центр «Молоды Душой» Самарской области в партнерстве с СамРО ВОД «Волонтеры Победы». Акция Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» продлится до 22 июня.

«Красная гвоздика» помогает людям помнить о важном для страны, поддерживать друг друга и не оставаться равнодушными к тем, кому сейчас нужна помощь.

В Самарской области в 23-х муниципалитетах добровольцы будут распространять значки красной гвоздики за пожертвования. «Серебряных» добровольцев и «Волонтеров Победы» можно встретить на общественных мероприятиях, на улицах городов и районов. Традиционно самыми активными участниками акции становятся волонтеры и неравнодушные жители Ставропольского, Кинельского, Большечерниговского, Нефтегорского, Богатовского, Борского, Безенчукского Клявлинского, Большеглушицкого, Приволжского, Волжского, Кинель-Черкасского, Алексеевского, Елховского, Хворостянского, Пестравского, Шигонского районов и городских округов Самара, Октябрьск, Отрадный, Тольятти, Сызрань и Кинель.

Волонтеров легко узнать по фирменной экипировке с символом «Красная Гвоздика», а сделать пожертвование можно как наличными, так и по электронному QR-коду.

Все собранные средства пойдут на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий: слуховые аппараты, электрические коляски, высокотехнологичные протезы, реабилитацию, лечение другие виды помощи.

Акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» — это наша возможность выразить ветеранам благодарность за мирную жизнь многих поколений.
Значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» - символ памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам, героям нашего времени.

Дополнительную информацию об участии в акции можно получить по тел.: 8 927 443 0571, 8 902 741 4512, эл.почте: csp-serebro@mail.ru, или на сайте: pamyatpokoleniy.ru.

Фото - СРМОО «Центр социальных проектов» - Добро.Центр «Молоды Душой»

Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
73
10 апреля 2026  13:51
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
