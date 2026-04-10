В Самарской области стартует акция помощи ветеранам «Красная Гвоздика»

Сегодня, 10 апреля 2026 года, стартует Всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика», которая объединяет тысячи неравнодушных людей по всей стране.

На территории Самарской области с 2019 года координатором акции выступает СРМОО «Центр социальных проектов» - Добро.Центр «Молоды Душой» Самарской области в партнерстве с СамРО ВОД «Волонтеры Победы». Акция Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» продлится до 22 июня.

«Красная гвоздика» помогает людям помнить о важном для страны, поддерживать друг друга и не оставаться равнодушными к тем, кому сейчас нужна помощь.

В Самарской области в 23-х муниципалитетах добровольцы будут распространять значки красной гвоздики за пожертвования. «Серебряных» добровольцев и «Волонтеров Победы» можно встретить на общественных мероприятиях, на улицах городов и районов. Традиционно самыми активными участниками акции становятся волонтеры и неравнодушные жители Ставропольского, Кинельского, Большечерниговского, Нефтегорского, Богатовского, Борского, Безенчукского Клявлинского, Большеглушицкого, Приволжского, Волжского, Кинель-Черкасского, Алексеевского, Елховского, Хворостянского, Пестравского, Шигонского районов и городских округов Самара, Октябрьск, Отрадный, Тольятти, Сызрань и Кинель.

Волонтеров легко узнать по фирменной экипировке с символом «Красная Гвоздика», а сделать пожертвование можно как наличными, так и по электронному QR-коду.

Все собранные средства пойдут на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий: слуховые аппараты, электрические коляски, высокотехнологичные протезы, реабилитацию, лечение другие виды помощи.

Акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» — это наша возможность выразить ветеранам благодарность за мирную жизнь многих поколений.

Значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» - символ памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам, героям нашего времени.

Дополнительную информацию об участии в акции можно получить по тел.: 8 927 443 0571, 8 902 741 4512, эл.почте: csp-serebro@mail.ru, или на сайте: pamyatpokoleniy.ru.

Фото - СРМОО «Центр социальных проектов» - Добро.Центр «Молоды Душой»