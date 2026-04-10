Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары

Также глава Самары сообщил о начавшейся расконсервации фонтанов: специалисты снимают сезонные конструкции, проводят механическую очистку чаш и монтируют оборудование. «Пробные пуски начнем 25 апреля, а к 1 мая все фонтаны должны выйти на постоянный режим работы», — заявил Иван Носков в своем канале в МАХ.

Градоначальник напомнил, что в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» строят новый фонтан в парке Щорса. Кроме того, поставлена задача завершить мониторинг всех водных объектов, разработать проекты реконструкции существующих фонтанов и проекты строительства новых в разных районах Самары.

В своем обращении к самарцам Иван Носков подвёл промежуточные итоги весенней уборки города и призвал жителей активнее присоединяться к общегородским субботникам, которые пройдут 18 и 25 апреля.

Он отметил, что «после районных и дворовых субботников собрали и вывезли более 500 тонн мусора и прошлогодней листвы». Особую радость, по словам Носкова, вызывает то, что «на субботники выходит много молодежи, студентов, школьников». Он подчеркнул: «Тенденция хорошая, молодежь должна оставаться в нашем городе, на наших предприятиях. А если она при этом будет еще и общественно активной — значит, городу жить!»

Параллельно с уборкой территорий городские службы завершают работы в парках и уделяют особое внимание водным объектам. «У водоемов рабочие очищают береговую зону и дно, убирают мусор. Наполняемость водой на хорошем уровне, к лету немного увеличим ее за счет новых скважин», — сообщил глава Самары.

В завершение градоначальник обратился к тем, кто ещё не зарегистрировался на общегородской субботник: «Кто еще не успел зарегистрироваться на общегородской субботник — регистрация по ссылке. Отличное настроение, приятная усталость от хорошо выполненной работы и вкусный чай всем обеспечены!», пишет Обоз-инфо