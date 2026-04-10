Лучшие строители Самарской области: подведены итоги регионального этапа конкурса «Строймастер»

9 апреля в Самаре состоялся региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» - одного из ключевых событий, направленных на развитие кадрового потенциала строительной отрасли и повышение престижа рабочих профессий. Мероприятие прошло на базе Самарского энергетического колледжа им. П. Мачнева, где готовят специалистов для строительного комплекса.

Организаторами мероприятия традиционно выступили Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) и Минстрой России. Конкурс проводится в рамках системной работы по внедрению профессиональных стандартов и формированию современной культуры производства в строительстве.

На торжественной церемонии открытия с приветственными словами к участникам и гостям соревнований обратились врио министра строительства Самарской области Александр Фомин, координатор НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу Любовь Аристова, федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев и заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

«Конкурс «Строймастер» ежегодно собирает студентов и молодых специалистов с горящими глазами, готовых демонстрировать свои навыки, внедрять новые идеи и обмениваться опытом с профессионалами. Минстрой поддерживает такие инициативы, поскольку именно эти ребята станут будущими кадрами строительной отрасли Самарской области и будут развивать строительный комплекс региона. Такие проекты вдохновляют молодых специалистов, формируют профессиональные стандарты и закладывают основу для современного и динамичного строительства», - подчеркнул Александр Фомин.

Участники регионального этапа соревновались в двух лигах. В рамках профессиональной лиги были определены победители в номинациях «Лучший сварщик», «Лучший штукатур», «Лучший каменщик» и «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». В студенческой лиге участники соревновались за первенство в номинациях «Лучший штукатур», а также в впервые учреждённой номинации «Лучший плиточник».

Конкурсные задания были выстроены с учетом реальных условий строительной площадки. Важный акцент сделан на взаимодействии специалистов: результат работы в одной компетенции становится основой для следующего этапа. Такой подход позволяет не только оценить уровень мастерства, но и увидеть, как формируется итоговый результат в строительстве.

Качество выполнения заданий оценивали квалифицированные специалисты и эксперты строительной отрасли. Председателем жюри по всем номинациям стала генеральный директор Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» Светлана Демьянова.

Участники продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, уверенное владение современными технологиями и ответственное отношение к качеству выполняемых работ. По итогам соревнований компетентное жюри определило победителей и призёров в каждой номинации.

Все конкурсанты награждены дипломами и денежными призами, а победителям и призёрам вручены благодарственные письма Министерства строительства Самарской области. Победители регионального этапа представят Приволжский федеральный округ в финале Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер», который состоится в сентябре 2026 года в Санкт-Петербурге.

Победители регионального этапа конкурса «Строймастер» в Самарской области

Номинация «Лучший штукатур»

1 место – Карпова Елена Анатольевна, Фонд развития жилищного строительства Самарской области

2 место – Вазиров Абдувохид Назрихуджаевич, Стройартмонтаж

3 место – Ашуров Наврузжон Рустамович, Специализированный застройщик «АРТХОЛЛ»

Номинация «Лучший штукатур» Студенческая лига

1 место – Юсупов Джовиджон Тошмуродович, СЭК им. П. Мачнева

2 место – Васильев Никита Романович, Тольяттинский индустриально педагогический колледж

3 место – Сидоров Дмитрий Алексеевич, КТиХО

Номинация «Лучший МКОК»

1 место – Пильгун Андрей Владимирович, Домострой

2 место – Алексеев Константин Константинович, Ремстрой

3 место – Журкин Андрей Сергеевич, Иноационные Технические Решения

Номинация «Лучший сварщик»

1 место – Милютин Ефим Станиславович, Самарский завод электромонтажных изделий

2 место – Сергеев Алексей Николаевич, Азотремстрой

3 место – Дорохов Дмитрий Владимирович, ЗаводПродмаш

Номинация «Лучший каменщик»

1 место – Трусов Владимир Витальевич, Специализированный застройщик «ФИНСТРОЙ»

2 место – Николаев Владислав Михайлович, Волгатрансстрой-9

3 место – Ивахненков Александр Владимирович, Специализированный застройщик «ФИНСТРОЙ»

Номинация «Лучший плиточник» Студенческая лига:

1 место – Мигунов Данила Дмитриевич, СЭК им. П. Мачнева

2 место – Соболькин Евгений Олегович, КТиХО

3 место – Орлов Арём Дмитриевич, Самарский государственный колледж