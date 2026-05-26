Алиментщице в Самарской области назначили 10 суток обязательных работ

После расставания жителей Самарской области их 9-летний сын остался жить с отцом. Мать мальчика обязали выплачивать на его содержание ¼ часть от всех видов ее ежемесячного дохода. В отделении судебных приставов Красноярского района в отношении нее возбудили соответствующее исполнительное производство.



В связи с тем, что должница имела неофициальный доход, но алименты своему сыну не перечисляла сотрудниками органов принудительного исполнения в отношении нее был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей». Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ. Но и после его отбытия она к погашению задолженности не преступила.

В результате сотрудниками органов принудительного исполнения в отношении алиментщицы было заведено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Рассмотрев его материалы, суд приговорил женщину к наказанию в виде обязательных работ сроком на 240 часов.