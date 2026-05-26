Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
27 мая в регионе  дождь, местами гроза, до +18°С
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Вышел трейлер волжского триллера «КВОК» самарской киностудии ModjoFilms

Команда проекта раскрыла ключевой замысел картины, которая отправляется покорять российские международные фестивали.

Киностудия ModjoFilms опубликовала трейлер короткометражного триллера «КВОК» — это пилотный эпизод будущего полнометражного триллера. Режиссер фильма Антон Долганов раскрыл некоторые детали сюжета. 

После загадочного исчезновения рыбака водолаз Антон приезжает обследовать реку. Он селится в глухой деревне в доме Кристины, жены исчезнувшего. Местные говорят, что в мутной глубине Волги затаился гигантский сом из древних легенд. Каждое погружение превращается в опасную игру, где грань между реальностью и мифом постепенно размывается. То, что скрывает река, уходит намного глубже - он сталкивается с легендой, живой и голодной. 

Главные роли исполнили, известный зрителю по многочисленным федеральным проектам, российский актёр театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская. Короткометражный фильм «КВОК» - третий фильм Антона Долганова, снятый на Волге, и первый мистический триллер киностудии Modjo Films.

«Сейчас фильм отправлен на несколько крупных российских фестивалей, планируем, что в рамках фестивалей состоится премьера. Сейчас активно занимаемся подготовкой всех документов для  прокатного удостоверения. После фестивального трека обязательно организуем отдельную премьеру в Самаре», — поделился планами режиссер и продюсер картины Антон Долганов.

Напомним, что съемки прошли в прошлом году рядом с селом Винновка и длились три дня: один день на воде и два дня — под водой. Каждая смена требовала точности и слаженной работы команды в составе 30 человек, чтобы замысел ожил в объективе кинокамеры. Сцены под водой были сняты с помощью профессиональных водолазов. 

