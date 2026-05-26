Вышел трейлер волжского триллера «КВОК» самарской киностудии ModjoFilms

Команда проекта раскрыла ключевой замысел картины, которая отправляется покорять российские международные фестивали.

Киностудия ModjoFilms опубликовала трейлер короткометражного триллера «КВОК» — это пилотный эпизод будущего полнометражного триллера. Режиссер фильма Антон Долганов раскрыл некоторые детали сюжета.

После загадочного исчезновения рыбака водолаз Антон приезжает обследовать реку. Он селится в глухой деревне в доме Кристины, жены исчезнувшего. Местные говорят, что в мутной глубине Волги затаился гигантский сом из древних легенд. Каждое погружение превращается в опасную игру, где грань между реальностью и мифом постепенно размывается. То, что скрывает река, уходит намного глубже - он сталкивается с легендой, живой и голодной.

Главные роли исполнили, известный зрителю по многочисленным федеральным проектам, российский актёр театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская. Короткометражный фильм «КВОК» - третий фильм Антона Долганова, снятый на Волге, и первый мистический триллер киностудии Modjo Films.

«Сейчас фильм отправлен на несколько крупных российских фестивалей, планируем, что в рамках фестивалей состоится премьера. Сейчас активно занимаемся подготовкой всех документов для прокатного удостоверения. После фестивального трека обязательно организуем отдельную премьеру в Самаре», — поделился планами режиссер и продюсер картины Антон Долганов.

Напомним, что съемки прошли в прошлом году рядом с селом Винновка и длились три дня: один день на воде и два дня — под водой. Каждая смена требовала точности и слаженной работы команды в составе 30 человек, чтобы замысел ожил в объективе кинокамеры. Сцены под водой были сняты с помощью профессиональных водолазов.