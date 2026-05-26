В Госдуме поддержали идею разрешить мотоциклистам ездить по автобусной полосе

Большинство аварий с мотоциклами происходит из-за того, что автомобилисты их не видят, поэтому допуск байкеров на выделенные полосы повысит безопасность и снизит риски ДТП. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя соответствующую инициативу Минтранса РФ.

«Как мотоциклист с многолетним стажем, я, безусловно, эту инициативу поддерживаю. Вне всяких сомнений, передвигаться по полосе общественного транспорта куда безопаснее, чем ездить в междурядье. Автомобилисты мотоцикл просто не успевают увидеть, и отсюда происходит большая часть аварий. Если же за мотоциклом будет закреплена определенная часть дороги, это риски снизит сразу в несколько раз», — сказал он.

Парламентарий выразил уверенность, что мотоциклисты не будут мешать общественному транспорту.

«Главное, закрепить эту норму в правилах дорожного движения, сделать так, чтобы и водители машин привыкли к нововведению и к мотоциклистам относились с уважением. Мотоциклисты ни в коем случае не будут мешать движению общественного транспорта, такси, поэтому для всех только выгода», — добавил он.

До этого министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что Минтранс проработает вопрос разрешения мотоциклам ездить по автобусной полосе. Никитин добавил, что и сам как байкер поддерживает такую инициативу.