В Сызрани женщина обвиняется в хищении денежных средств с банковской карты 79-летней пенсионерки

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1947 года рождения, сообщившая о пропаже банковской карты и списании с неё денежных средств за покупки, на сумму более 10 тысяч рублей которые она не совершала. При опросе заявитель сообщила, что возможно оставила банковскую карту в банкомате, а когда пришла домой, обнаружила в мобильном приложении списание с неё денежных средств. После чего заблокировала карту и обратилась за помощью в полицию. Полицейские запросили документы из финансовой организации, установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Сотрудники полиции изучили записи с камер, установленных в помещении и на улице.

Из полученных документов установили адреса торговых точек, в которых расплачивались банковской картой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнюю ранее не судимую местную жительницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанная призналась оперативникам, что, сняв деньги в банкомате со своей карты, увидела чужую и забрала себе. Используя функцию бесконтактной оплаты, оплатила картой алкогольную продукцию и другие товары. Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного расследования обвиняемая раскаялась, извинилась перед потерпевшей и полностью возместила причиненный ей материальный и моральный ущерб.