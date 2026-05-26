Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
67% самарцев планируют подрабатывать этим летом

Авито Подработка и Авито Реклама опросили 10 000 россиян и выяснили, сколько из них собираются подрабатывать в летний период. В общей сложности 67% опрошенных либо уже подрабатывают на постоянной основе, либо планируют найти дополнительный заработок летом. Из них 22% точно будут искать подработку на этот период, 27% допускают такую возможность, а 18% подрабатывают круглый год, вне зависимости от сезона.

Самый популярный формат подработки у жителей Самары — дежурства или дополнительные задачи на основном месте работы (24%). Следом идут курьерская доставка, такси и перевозки (21%), подработка на складах и в сфере логистики (19%), оказание бытовых услуг — ремонт, сборка мебели, клининг, помощь по дому, садовые работы (17%). 12% рассматривают подработку на открытом воздухе — озеленение, благоустройство, мойку окон и авто, 9% — смены в кафе, ресторанах, летних верандах, фуд-кортах. 7% готовы работать в сфере туризма и отдыха (аниматоры, гиды, персонал баз отдыха, отелей), 6% — продажи на рынках, ярмарках и в сезонных точках. По 5% выбирают услуги по уходу (присмотр за детьми, животными, пожилыми) и занятость на развлекательных мероприятиях и событиях (промоутеры, специалисты на фестивалях, концертах, спортивных событиях).

Причем мужчины для подработки чаще выбирают доставку, такси и перевозки (22% против 10% среди женщин), а также оказание бытовых услуг вроде ремонта или сборки мебели (20% против 8% у женщин). Женщины, в свою очередь, чаще рассматривают услуги по уходу за детьми, животными и пожилыми (12% против 4% среди мужчин), а также смены в кафе, ресторанах и на летних верандах (10% против 7%).

Что касается ожидаемого дохода, 54% опрошенных рассчитывают заработать до 30 000 рублей в месяц, 28% — от 30 001 до 60 000 рублей, 10% — от 60 001 до 100 000 рублей, еще 3% — более 100 000 рублей. Средний ожидаемый доход от подработки среди тех, кто определился с суммой, составляет около 36 651 руб/мес.

Заработанные на подработке деньги жители Самары чаще всего планируют направлять на сбережения или в копилку (34%). Следом идут повседневные расходы — продукты, одежда, бытовые нужды (26%). 19% опрошенных намерены потратить их на путешествия и отпуск (включая билеты, жилье, трансфер), 16% — на крупные покупки: технику, мебель, ремонт или автомобиль. Еще 12% планируют потратить на хобби и саморазвитие (курсы, спорт, оборудование), 11% — на развлечения и события (фестивали, концерты и др.). 9% собираются купить подарки родным и близким, а на запуск или развитие своего дела или бизнеса деньги потратят 8% респондентов.

Ключевым фактором выбора летней подработки остается гибкий график и возможность подрабатывать в удобное время — его отметили 48% респондентов. Для 35% важна возможность получать оплату сразу по окончании смены. 32% обращают внимание на близость места подработки к дому или месту основной работы или учебы, 23% — на уверенность в месте подработки, безопасность и надежность. Для 19% значим быстрый старт — начать подработку без долгих оформлений и собеседований. 13% считают важным, чтобы занятость была интересной и отличалась от привычной. Возможность подрабатывать на свежем воздухе отметили 5% опрошенных.

«Зумеры остаются самым подрабатывающим поколением: 41% молодых людей 18–24 лет точно знают, что будут подрабатывать этим летом, тогда как в среднем по России таких 20%. С началом каникул и освобождением от учебы у них появляется окно для дополнительного заработка. И они подходят к нему осознанно: чем моложе респонденты, тем чаще они откладывают заработанное, а не тратят сразу. Среди опрошенных 18–24 лет копить планируют 39%, среди 25–34 лет — 34%, а в среднем по выборке — 29%. Ожидаемый доход у зумеров тоже чуть выше — 46 150 рублей в месяц, у россиян 25–34 лет — 44 545 рублей», — комментирует Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Основными источниками информации о подработке остаются реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах (46%), а также рекомендации друзей и знакомых (38%) и реклама в поисковых системах (30%). Реже респонденты называют рекламу в соцсетях (17%). Реклама на видеоплатформах и сервисах коротких видео набирает 7% и 9% соответственно. Телевизионную рекламу отметили 8% опрошенных.

«Среди молодой аудитории онлайн-реклама занимает заметное место среди источников информации о подработке. Через рекламу на сайтах с объявлениями о таких вариантах узнают 50% респондентов 18–24 лет и 45% участников опроса 25–34 лет. Этот канал также лидирует во многих крупных городах: в Казани его отметили 54% опрошенных, в Уфе — 50%, в Краснодаре — 49%», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Также значительная часть респондентов учитывает онлайн-рекламу при выборе работодателя: 19% называют ее одним из ключевых факторов, 30% — принимают во внимание наряду с другими критериями, 24% периодически обращают внимание на рекламные предложения. Полностью самостоятельное решение без влияния онлайн-рекламы принимают 27% опрошенных.

