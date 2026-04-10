Автопробег «Поехали!» объединит поколения в Самарской области

12 апреля 2026 года в Самаре состоится областной автопробег «Поехали!», приуроченный ко Дню космонавтики и 65-летию первого полёта человека в космос. Организаторами мероприятия выступают Ассоциация профсоюзных организаций студентов Самарской области, Федерация профсоюзов Самарской области, Самарское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Общественная палата Самарской области, и молодёжное правительство Самарской области.



Сбор участников и старт автопробега запланированы у памятного комплекса ракеты-носителя «Союз» на проспекте Ленина. Автоколонна из 20 машин проследует по маршруту: Автобусный проезд – улица Луначарского – улица Ново-Садовая – проспект Кирова – улица Солнечная – 9-я просека. Финиш — на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник».



После финиша автопробега мероприятие продолжится студенческой конференцией, посвящённой целям национального проекта «Космос» — развитию отрасли, созданию новых технологий и подготовке кадров.



Ключевым событием мероприятия станет церемония развёртывания 200-метрового флага России. В церемонии примут участие 350 студентов из всех регионов Приволжского федерального округа, многие из которых будут в национальных костюмах.



Самара по праву носит звание «космической столицы России»: именно здесь создавались ступени ракеты-носителя «Восток», на которой Юрий Гагарина впервые побывал в космосе. Автопробег призван напомнить о вкладе региона в освоение космоса, повысить престиж космических профессий и укрепить патриотическое воспитание молодёжи.



Член Общественной палаты РФ Павел Покровский отметил: «Самарская область на протяжении многих лет остается космическим регионом России. Формируя технический приоритет и обороноспособность Родины, мы действуем сообща, объединяя все народности, проживающие в нашей стране. Именно поэтому финалом автопробега становится масштабная демонстрация триколора: российский флаг как символ единства, мира и общей ответственности за будущее страны».



Мероприятие станет ярким событием в рамках «Недели космоса», объявленной Указом Президента России Владимира Путина.

Фото: департамент информационной политики СО