В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет.

Самарскую область на соревнованиях представили Елизавета Букина, Екатерина Леонтьева, Мария Соболева, Злата Письмак, Софья Левина, Ксения Бурова, Михаил Афанасьев, Станислав Никифоров, Дмитрий Шулико.

По результатам соревнований наши спортсмены стали призерами первенства:

До 15 лет

Михаил Афанасьев, 55 кг - бронза

До 17 лет

Злата Письмак, 65 кг - серебро

Мария Соболева, 55 кг - бронза

До 19 лет

Ксения Бурова, абсолютная категория - золото

Ксения Бурова, 75+ кг - серебро

Дмитрий Шулико, 80 кг - бронза

