В СОУНБ представят книгу легендарного композитора в сопровождении его музыки

15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие». В неё вошли письма, воспоминания, исследования, критические статьи о творчестве и жизни композитора с использованием материалов личного архива. (12+)

Издание было опубликовано в прошлом году. Читателям СОУНБ книгу о композиторе представят авторы, преподаватели Самарского государственного института культуры – доцент кафедры фортепиано и музыковедения Валентина Батишева и доктор культурологии, кандидат исторических наук, профессор кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения Владимир Ионесов.

Импульсом к её написанию стало послание, которое Валентина Батишева получила от композитора в ноябре 1970 года. Эта переписка включала в себя глубоко личностные мироощущения. Авторы рассматривают то письмо как отдельную историю, за которой скрывается поучительная и звучащая культурная реальность.

«С этого письма начался замечательный разговор об уроках музыки, силе искусства, смыслах и ценностях культуры. Всматриваясь в беспокойный современный мир, нельзя не признать, что уроки искусства, полученные от великого композитора, и сегодня служат школой мудрости и общечеловеческой солидарности», – поделилась Валентина Батишева.

Во время презентации книги прозвучат музыкальные произведения двух столпов армянской советской музыки: Арама Хачатуряна и последователя его школы Арно Бабаджаняна. Их сочинения исполнят студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры, сообщает пресс-служба СОУНБ.

