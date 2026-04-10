В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области

Еще раз сирены завыли примерно в 3:30.

«Внимание, граждане! Воздушная тревога! Возьми­те средства индивидуальной защиты, документы, запас про­дуктов и воды. Укройтесь в защитном сооружении», — раздается из динамиков.

О ракетной опасности также объявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Внимание! В Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ», — написал глава региона в своем канале в МАХ.

Ранее сирены ракетной опасности включали около 23:28 9 апреля. Незадолго до новой тревоги был отбой предыдущей.