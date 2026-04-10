Организация из Самарской области незаконно использовала в наименовании буквенное сочетание «Рос»

Организация из Самарской области, не имея разрешения на включение в свое название «Российской Федерации», «России» или производных от них, использовала в наименовании буквенное сочетание «Рос», устойчиво ассоциирующееся с сокращением этих слов. С иском в суд в отношении нее обратилась налоговая инспекция. Согласившись с доводами истца, служители Фемиды обязали руководство компании сменить наименование.

Поскольку фирма не поменяла название в соответствии с действующим законодательством, исполнительный документ предъявили на исполнение к судебным приставам Центрального района г. Тольятти.

Сотрудники Службы уведомили руководство организации о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях уклонения от исполнения решения суда. Однако директор продолжал стоять на своем, в результате чего судебный пристав-исполнитель был вынужден вынести в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Но и это не заставило внести руководство изменения в название фирмы.

Так как должник-организация продолжала уклоняться от исполнения судебного решения, сотрудником органов принудительного исполнения в отношении нее был составлен административный протокол по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», а директор фирмы предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Данные меры возымели эффект – компания убрала из наименования незаконно используемое сокращение «рос».