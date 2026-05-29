В АКОРТ исключили дефицит овощей после ограничений на импорт из Армении

В России не ожидается дефицита огурцов, томатов, перца, зелени или клубники на фоне запрета поставок из Армении. Об этом 29 мая сообщил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.



«Предпосылок к дефициту огурцов, томатов, перцев, зелени или клубники в торговых сетях нет. У крупных сетей выстроена диверсифицированная система поставок», — сказал Богданов в беседе с «РИА Новости».

Он также отметил, что поставщики обеспечивают гибкое перераспределение объемов между продуктами из разных стран, тогда как основную часть овощного ассортимента в магазинах составляет продукция российских производителей.

Глава ассоциации уточнил, что доля импорта в категории огурцов составляет около 15%, при этом основные объемы поступают из Азербайджана. В зависимости от формата магазина на полках представлено до 18 позиций данной категории, дополняет «Газета.Ru».