Психолог предупредила дачников о выгорании

Стремление довести дачный участок до идеала превращает отдых во вторую работу с дедлайнами. Такое мнение кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина выразила в пятницу, 29 мая.

«Синдром отличника проявляется особенно остро. Это ведет к эмоциональному выгоранию именно там, где мы ищем отдых», — пояснила Шпагина в беседе с Lenta.Ru.

Психолог рекомендовала ввести правило «трех приоритетов», чтобы избежать выгорания. В начале недели нужно выбрать только три критически важных дела, а всё остальное перевести в разряд опционального хобби — сделать, если будет настроение, погода и энергия. Это важно проговаривать вслух, чтобы разрушить внутренний диктат, подчеркнула Шпагина.

«Ценность дачи — не в тоннах собранного картофеля, а в возможности переключить внимание, замедлиться и получить сенсорное удовольствие от контакта с почвой, а не от покорения ее», — заключила эксперт.