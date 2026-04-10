В «Жигулёвской долине» поздравили победителей конкурса «УМНИК-2025»

В технопарке «Жигулёвская долина» состоялось награждение победителей конкурса молодёжных инновационных проектов «УМНИК–2025».

Организатор конкурса – Фонд содействия инновациям совместно с Министерством экономического развития РФ. С 2019 года директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко является региональным представителем Фонда. Технопарк выступает одной из 18 площадок проведения федерального этапа конкурса.

В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов. В результате 500 инновационных проектов молодых учёных и разработчиков на общую сумму 250 млн рублей рекомендованы к дальнейшему финансированию.

Авторы инновационных разработок из Самарской области подали 106 заявок на участие, 19 из них рекомендованы к финансированию. Самарская область стала одним из регионов-лидеров как по количеству поданных заявок, так и по числу проектов-победителей.

В списке победителей конкурса «УМНИК–2025» из Самарской области разработчики, представляющие различные вузы: Самарский государственный технический университет, Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королёва, Самарский государственный медицинский университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Приволжский государственный университет путей сообщения, Самарский государственный аграрный университет.

Также на площадке Самарской области оценивались заявки из других регионов ПФО, 13 из них стали победителями.

Разработки оценивались по следующим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровья, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Важным требование было соответствие заявок национальным проектам технологического лидерства России.

«Седьмой год наша команда проводит конкурс «УМНИК», – сказала куратор проекта, руководитель направления молодёжных программ технопарка «Жигулёвская долина» Наталья Стрелкова. – Отметим, что уровень подготовки проектов растёт с каждым годом. Отрадно, что среди победителей нашей площадки – представители не только Самарской области, но и других регионов – Татарстана, Марий Эл, Пензенской, Нижегородской и Кировской областей».

Для справки: Конкурс «УМНИК» Фонда содействия инновациям направлен на поддержку проектов студентов, аспирантов и молодых учёных в возрасте от 18 до 35 лет. Победители получают по 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Конкурс проходит по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» в рамках федерального проекта «Технологии».