В Самарской области стартует акция помощи ветеранам «Красная Гвоздика»
АвтоВАЗ заявил о положительной финансовой динамике в 2026 году
Праздновать Пасху будут 70% опрошенных россиян
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы участников Всероссийской выставки-конференции «Город для жизни»
Доля неудачных запросов к мессенджеру Telegram достигла 100%
В Самарской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года»
В Самаре 38-летний водитель сбил 84-летнюю женщину
Россиян предупредили о подорожании растительного масла
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В «Жигулёвской долине» поздравили победителей конкурса «УМНИК-2025»

В технопарке «Жигулёвская долина» состоялось награждение победителей конкурса молодёжных инновационных проектов «УМНИК–2025».

 

Организатор конкурса – Фонд содействия инновациям совместно с Министерством экономического развития РФ. С 2019 года директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко является региональным представителем Фонда. Технопарк выступает одной из 18 площадок проведения федерального этапа конкурса.

 

В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов. В результате 500 инновационных проектов молодых учёных и разработчиков на общую сумму 250 млн рублей рекомендованы к дальнейшему финансированию.

 

Авторы инновационных разработок из Самарской области подали 106 заявок на участие, 19 из них рекомендованы к финансированию. Самарская область стала одним из регионов-лидеров как по количеству поданных заявок, так и по числу проектов-победителей.

В списке победителей конкурса «УМНИК–2025» из Самарской области разработчики, представляющие различные вузы: Самарский государственный технический университет, Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королёва, Самарский государственный медицинский университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Приволжский государственный университет путей сообщения, Самарский государственный аграрный университет.

Также на площадке Самарской области оценивались заявки из других регионов ПФО, 13 из них стали победителями.

Разработки оценивались по следующим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровья, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Важным требование было соответствие заявок национальным проектам технологического лидерства России.

«Седьмой год наша команда проводит конкурс «УМНИК», – сказала куратор проекта, руководитель направления молодёжных программ технопарка «Жигулёвская долина» Наталья Стрелкова. – Отметим, что уровень подготовки проектов растёт с каждым годом. Отрадно, что среди победителей нашей площадки – представители не только Самарской области, но и других регионов – Татарстана, Марий Эл, Пензенской, Нижегородской и Кировской областей».

Для справки: Конкурс «УМНИК» Фонда содействия инновациям направлен на поддержку проектов студентов, аспирантов и молодых учёных в возрасте от 18 до 35 лет. Победители получают по 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Конкурс проходит по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» в рамках федерального проекта «Технологии».

 

В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
Дефицит водителей троллейбусов и трамваев в Самаре превысил 30%
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
