В Самаре 18 апреля состоится открытие велосезона

Об этом сообщает ВелоСамара - Спортивно-туристический клуб.

Программа мероприятия:

8:00 сбор организаторов на Самара-Арене

9:00 сбор участников на Самара-Арене

9:15 приветственное слово

9:45 построение колонны

10:00 старт колонны

13:00 -14:00 прибытие колонны на поляну открытия в Курумоч

14:00 начало официальной части

общее фото

конкурсы

эстафеты

детская площадка

полевая кухня и чай из самовара

хорооке

мастерклассы

площадки с проектами

показательные выступления велотриала

18:00 окончание официальной части открытия велосезона

18:39