Праздновать Пасху будут 70% опрошенных россиян

Семь из 10 опрошенных россиян планируют праздновать православную Пасху. Об этом 10 апреля сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство наших сограждан (семь из 10) собираются праздновать Пасху. С большей долей вероятности за праздничным столом в этот день соберутся те, кто считает себя православным, женщины и представители старшего поколения, а также жители небольших городов и россияне с высокими потребительскими возможностями», — сказано в материале, опубликованном по результатам опроса.

По данным ВЦИОМ, Пасха входит в число главных важных праздников наряду с Рождеством Христовым и занимает четвертое место по значимости у россиян. После Нового года, Дня Победы и Международного женского дня православные праздники уверенно вошли в число самых популярных торжеств.

Самым православным округом, по данным исследования, оказался Сибирский, а наименее православным — Северо-Кавказский. Отмечается, что в настоящее время Пасха сохраняется больше как культурно значимое событие, а ее содержание всё больше определяется семейными практиками, а не религиозной дисциплиной, которую в основном соблюдают лишь представители старшего поколения и женщины.

При этом сохраняются такие семейные традиции, как окрашивание яиц, выпечка куличей, застолье. Посещение храма, освящение и ритуальные формы памяти отошли на второе место. Что касается соблюдения гражданами Великого поста перед Пасхой, то индекс строгости в этом вопросе составляет всего 14 пунктов из 100. При этом с возрастом строгость соблюдения возрастает до 21 пункта, пишут "Известия".