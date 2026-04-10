Минздрав призвал наращивать медицинские силы для реагирования на ЧС при паводках

Оперативно наращивать медицинские силы и средства необходимо для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации при паводках. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

"[Глава Минздрава РФ] Михаил Мурашко отметил, что для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации требуется в случае необходимости оперативно наращивать медицинские силы и средства, а также обеспечивать четкую координацию всех служб, единую систему связи всех экстренных служб и эффективную коммуникацию с населением", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр подчеркнул важность обеспечения необходимой помощи волонтерам, которые ликвидируют последствия ЧС, пишет ТАСС.

"Люди работают с высокой нагрузкой - возможны травмы, тепловые удары. Мы должны быть рядом и оказывать поддержку тем, кто ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций", - приводит пресс-служба слова министра.