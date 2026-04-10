Капитальный ремонт школы №110 запланировали в Самаре

Капитальный ремонт школы №110, расположенной на улице Промышленности, запланировали в Самаре. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Начальная цена контракта — почти 127,5 млн рублей.

Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит выполнить работы в период с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Планируется отремонтировать кровлю, фасад, потолки, стены, окна, а также благоустроить пришкольную территорию, включая обустройство площадки для сдачи норм ГТО.

Определение подрядчика, который займется многоэтапным капремонтом, назначено на 30 апреля, пишет Самарская газета.