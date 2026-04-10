В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. 
В губернии акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий.
Около 1000 кубометров мусора вывезено после первого апрельского средника в Самаре
В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет.
Спортсмены региона - призеры первенства России по сумо
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие».
В СОУНБ представят книгу легендарного композитора в сопровождении его музыки
За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.
Росреестр СО: что необходимо знать владельцам ИЖС в 2026 году
На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. 
Предприниматели региона могут стать участниками программы «Платформа роста»
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса.
В Самаре отремонтируют дороги к музею космонавтики, ракете «Союз» и Аллее «Отцы космоса»
В Доме приемов МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
Блее 60 тысяч заявок уже подано на Международный фестиваль молодежи 2026 года
Росреестр СО: что необходимо знать владельцам ИЖС в 2026 году

За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.

За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.
В ведомстве отмечают, что в 2026 году в правовой части регистрации индивидуального жилищного строительства начал действовать ряд изменений. В частности, с 1 февраля 2026 года Росреестр ввел принципиальное изменение в процедуру оформления недвижимости по «дачной амнистии». Теперь первым обязательным этапом становится присвоение объекту недвижимости официального адреса. Без этого шага дальнейшие регистрационные действия будут невозможны.
Напомним, что ранее собственники могли сразу обращаться к кадастровому инженеру и подавать документы в Росреестр, а вопрос присвоения адреса решался уже в процессе. Теперь же последовательность действий изменилась: прежде чем готовить технический план и подавать заявление, необходимо получить постановление органа местного самоуправления о присвоении объекту почтового адреса.
Кроме того, с 1 марта 2026 года вступил в силу инициированный Росреестром Федеральный закон № 295-ФЗ от 31.07.2025, устраняющий многолетнюю правовую неопределенность в вопросах установления видов разрешенного использования земельных участков. Так в новом законе впервые установлено, что вид разрешенного использования зданий и сооружений должен соответствовать виду разрешенного использования участка. В Земельном кодексе РФ также установлено правило следования судьбы объекта капитального строительства судьбе земельного участка - в этом смысле новый закон является закреплением этого принципа, сообщает пресс-служба  Росреестра СО.
       
Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

