Блее 60 тысяч заявок уже подано на Международный фестиваль молодежи 2026 года

В Доме приемов МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве. Мероприятие собрало более 120 гостей из 84 стран, а также представителей международных организаций.

Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Его участниками станут 10 000 молодых лидеров из 190 стран мира — половина из них — граждане России, вторая половина — иностранцы.

Как отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, город уже готов принимать гостей: «Инфраструктура является наследием Универсиады. Организаторы получили уже более 60 тысяч заявок из 175 стран. Мы видим, что готовы приезжать молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы — от ИТ и науки до спорта и государственного управления».

Программа фестиваля включает три ключевых направления:

«Знание-программа»: около 50 форматов с лекциями, дискуссиями и диалогами с ведущими экспертами России и мира.

«Велнес-программа»: мастер-классы от известных спортсменов, массовые тренировки и соревнования.

«Молодежь в культуре»: погружение в историю России и мировое культурное наследие.

После основной части фестиваля запланирована уникальная региональная программа по 30 направлениям, приуроченная к Году единства народов России, объявленному Президентом Владимиром Путиным.

Регистрация на участие продлится до 30 апреля 2026 года на официальном сайте https://wyffest.com. Для тех, кто не успеет подать заявку вовремя, предусмотрен резервный этап с 1 по 31 мая.

Фото: пресс-служба Правительства РФ