Около 1000 кубометров мусора вывезено после первого апрельского средника в Самаре

В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий, в том числе сквер у ДК «Нефтяник» и сквер имени П.Л. Монастырского на пересечении улиц Вилоновской и Фрунзе. Всего в среднике приняли участие более 9 тысяч человек, с территорий вывезено около 1000 кубометров мусора.



Необходимые для работы инструменты, перчатки и мешки для мусора активистам предоставили администрации районов.



В уборке территории сквера у ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе и сквера имени П.Л. Монастырского в Ленинском районе приняли участие представители районных администраций, городской Думы и Самарской Губернской Думы, члены «Молодой Гвардии Единой России» и активные жители. В уборке также приняла участие Надежда Монастырская — вдова Народного артиста СССР, лауреата государственных премий СССР и РСФСР Петра Львовича Монастырского.



В этом году сквер имени П.Л. Монастырского обретет новый облик благодаря программе «Народный бюджет Самарской области». Проектом благоустройства предусмотрена установка бюста Петра Львовича, установка скамеек, обустройство освещения и цветников, обновление тротуарной плитки. Сквер у ДК «Нефтяник» входит в ТОП-20 остранств, претендующих на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2027 году. Голосование за общественные территории стартует с 21 апреля.

Фото: пресс-служба администрации Самары