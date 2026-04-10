В Самаре отремонтируют дороги к музею космонавтики, ракете «Союз» и Аллее «Отцы космоса»

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса. Работы охватят пять участков в областном центре.

Ключевой объект — Московское шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8 км. Эта магистраль ведет к Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королева, где расположен Музей авиации и космонавтики. Здесь же, на Московском шоссе, находится знаменитый памятник ракете-носителю «Союз», а в парке имени Юрия Гагарина в 2024 году открылась Аллея «Отцы космоса» с арт-объектами, посвященными самарским космонавтам. Интенсивность движения на этом участке достигает 120 тысяч автомобилей в сутки.

Также в нормативное состояние приведут улицы Красноармейскую и Спортивную. На Красноармейской работы пройдут на участке от Спортивной до Урицкого, на Спортивной — на участке от Льва Толстого до Чкаловского переулка. Общая протяженность этих двух участков составляет 1,6 км. Дороги ведут к ТРК «Гудок», где сейчас размещается временная экспозиция музейно-выставочного центра «Самара Космическая».

«Дороги к знаковым местам, которые посещают тысячи жителей и гостей региона, станут комфортными и безопасными. Ремонт верхнего слоя покрытия на Московском шоссе и еще четырех участках позволит привести их в нормативное состояние уже летом», — отметил руководитель управления строительства и ремонта дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Морев.

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Тольятти уже привели в нормативное состояние улицу Заставную протяженностью 1,4 километра, которая обеспечивает подъезд к Музею космической техники.

В период действия предыдущего нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе отремонтировали 18 объектов, связанных с космической тематикой, общей протяженностью почти 40 километров. Среди них — дороги к местам рождения космонавтов и улицы, названные в честь людей, внесших вклад в освоение космоса. Например, в 2021 году выполнили ремонт участка автодороги «Самара — Волгоград» — Новокуйбышевск — станция Томылово протяженностью 2,25 км. Эта трасса — один из въездов в Чапаевск, где родился космонавт Сергей Авдеев, Герой Российской Федерации, совершивший три полета на орбитальную станцию «Мир».

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Проводимые работы направлены на системное улучшение состояния дорожной сети региона и повышение безопасности для всех участников дорожного движения.

Напомним, в честь 65-летия первого полета в космос в России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, которая вместила в себя более тысячи событий по всей стране. Неделя космоса будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий по распоряжению Владимира Путина.

Фото: департамент информационной политики СО