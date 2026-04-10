В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. 
В губернии акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий.
Около 1000 кубометров мусора вывезено после первого апрельского средника в Самаре
В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет.
Спортсмены региона - призеры первенства России по сумо
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие».
В СОУНБ представят книгу легендарного композитора в сопровождении его музыки
За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.
Росреестр СО: что необходимо знать владельцам ИЖС в 2026 году
На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. 
Предприниматели региона могут стать участниками программы «Платформа роста»
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса.
В Самаре отремонтируют дороги к музею космонавтики, ракете «Союз» и Аллее «Отцы космоса»
В Доме приемов МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
Блее 60 тысяч заявок уже подано на Международный фестиваль молодежи 2026 года
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В Самаре отремонтируют дороги к музею космонавтики, ракете «Союз» и Аллее «Отцы космоса»

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса.

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса. Работы охватят пять участков в областном центре.
Ключевой объект — Московское шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8 км. Эта магистраль ведет к Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королева, где расположен Музей авиации и космонавтики. Здесь же, на Московском шоссе, находится знаменитый памятник ракете-носителю «Союз», а в парке имени Юрия Гагарина в 2024 году открылась Аллея «Отцы космоса» с арт-объектами, посвященными самарским космонавтам. Интенсивность движения на этом участке достигает 120 тысяч автомобилей в сутки.
Также в нормативное состояние приведут улицы Красноармейскую и Спортивную. На Красноармейской работы пройдут на участке от Спортивной до Урицкого, на Спортивной — на участке от Льва Толстого до Чкаловского переулка. Общая протяженность этих двух участков составляет 1,6 км. Дороги ведут к ТРК «Гудок», где сейчас размещается временная экспозиция музейно-выставочного центра «Самара Космическая».
«Дороги к знаковым местам, которые посещают тысячи жителей и гостей региона, станут комфортными и безопасными. Ремонт верхнего слоя покрытия на Московском шоссе и еще четырех участках позволит привести их в нормативное состояние уже летом», — отметил руководитель управления строительства и ремонта дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Морев.
В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Тольятти уже привели в нормативное состояние улицу Заставную протяженностью 1,4 километра, которая обеспечивает подъезд к Музею космической техники.
В период действия предыдущего нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе отремонтировали 18 объектов, связанных с космической тематикой, общей протяженностью почти 40 километров. Среди них — дороги к местам рождения космонавтов и улицы, названные в честь людей, внесших вклад в освоение космоса. Например, в 2021 году выполнили ремонт участка автодороги «Самара — Волгоград» — Новокуйбышевск — станция Томылово протяженностью 2,25 км. Эта трасса — один из въездов в Чапаевск, где родился космонавт Сергей Авдеев, Герой Российской Федерации, совершивший три полета на орбитальную станцию «Мир».
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Проводимые работы направлены на системное улучшение состояния дорожной сети региона и повышение безопасности для всех участников дорожного движения.
Напомним, в честь 65-летия первого полета в космос в России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, которая вместила в себя более тысячи событий по всей стране. Неделя космоса будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий по распоряжению Владимира Путина.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Новости по теме
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. 
10 апреля 2026, 15:39
В губернии акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина.  Общество
1
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий.
10 апреля 2026, 15:29
Около 1000 кубометров мусора вывезено после первого апрельского средника в Самаре
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий. Благоустройство
13
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие».
10 апреля 2026, 15:02
В СОУНБ представят книгу легендарного композитора в сопровождении его музыки
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие». Общество
100

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
183
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
197
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
402
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
2254
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
395
Весь список