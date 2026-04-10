Предприниматели региона могут стать участниками программы «Платформа роста»

На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. Предприниматели Самарской области могут присоединиться к уникальной возможности вывести свой бренд на новый уровень с помощью цифровой платформы Wildberries. Заявки для участия в отборе принимаются до 26 апреля 2026 года.



Самарская область присоединилась к «Платформе роста» в мае 2025 года, и стала десятым регионом, где проект был запущен. «Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта», - подчеркнул тогда губернатор Вячеслав Федорищев.



После подачи заявки и прохождения отбора предприниматели смогут пройти программу акселерации, на которой они получат навыки ведения бизнеса и работы с инструментами продвижения в цифровой среде, освоят механизмы повышения узнаваемости компании и ее продукции, расширят возможности сбыта и географию продаж. Каждый участник получит комплексную экспертную поддержку на всех этапах.



«Производители получат доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров. Те компании, которые уже участвуют в программе, демонстрируют высокие темпы роста продаж и узнаваемости», - рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.



Для участия в программе «Платформа роста» предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: состоять в реестре субъектов МСП, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой, планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries, производить товары в подключенном к программе поддержки «Платформа роста» регионе, продавать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.



«С самого начала обучение поразило своей структурированностью. Весь путь от начала и до конца был абсолютно понятным и прозрачным - только четкий, логичный маршрут, разбитый на модули. Видеосозвоны с представителями компании стали для меня ключевым элементом — мы могли вживую задать вопросы, разобрать кейсы из практики, получить персональную консультацию. Практические задания, симуляции рабочих ситуаций и чек-листы — вот главный результат этого обучения. Программа не просто дала мне новые знания, она дала мне инструменты для того, чтобы работать эффективнее, быстрее и качественнее», - поделился опытом участия в проекте Виталий Сылка, руководитель предприятия по производству мягких манекенов «ИМИНЕРА».



Всю поддержку, в том числе и в вопросах сбыта продукции, региональные предприниматели могут получить в центрах «Мой бизнес», они работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru.

