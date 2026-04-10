В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. 
В губернии акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий.
Около 1000 кубометров мусора вывезено после первого апрельского средника в Самаре
В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет.
Спортсмены региона - призеры первенства России по сумо
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие».
В СОУНБ представят книгу легендарного композитора в сопровождении его музыки
За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.
Росреестр СО: что необходимо знать владельцам ИЖС в 2026 году
На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. 
Предприниматели региона могут стать участниками программы «Платформа роста»
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса.
В Самаре отремонтируют дороги к музею космонавтики, ракете «Союз» и Аллее «Отцы космоса»
В Доме приемов МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
Блее 60 тысяч заявок уже подано на Международный фестиваль молодежи 2026 года
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. Предприниматели Самарской области могут присоединиться к уникальной возможности вывести свой бренд на новый уровень с помощью цифровой платформы Wildberries. Заявки для участия в отборе принимаются до 26 апреля 2026 года.

Самарская область присоединилась к «Платформе роста» в мае 2025 года, и стала десятым регионом, где проект был запущен. «Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта», - подчеркнул тогда губернатор Вячеслав Федорищев.

После подачи заявки и прохождения отбора предприниматели смогут пройти программу акселерации, на которой они получат навыки ведения бизнеса и работы с инструментами продвижения в цифровой среде, освоят механизмы повышения узнаваемости компании и ее продукции, расширят возможности сбыта и географию продаж. Каждый участник получит комплексную экспертную поддержку на всех этапах.

«Производители получат доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров. Те компании, которые уже участвуют в программе, демонстрируют высокие темпы роста продаж и узнаваемости», - рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Для участия в программе «Платформа роста» предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: состоять в реестре субъектов МСП, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой, планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries, производить товары в подключенном к программе поддержки «Платформа роста» регионе, продавать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.

«С самого начала обучение поразило своей структурированностью. Весь путь от начала и до конца был абсолютно понятным и прозрачным - только четкий, логичный маршрут, разбитый на модули. Видеосозвоны с представителями компании стали для меня ключевым элементом — мы могли вживую задать вопросы, разобрать кейсы из практики, получить персональную консультацию. Практические задания, симуляции рабочих ситуаций и чек-листы — вот главный результат этого обучения. Программа не просто дала мне новые знания, она дала мне инструменты для того, чтобы работать эффективнее, быстрее и качественнее», - поделился опытом участия в проекте Виталий Сылка, руководитель предприятия по производству мягких манекенов «ИМИНЕРА».

Всю поддержку, в том числе и в вопросах сбыта продукции, региональные предприниматели могут получить в центрах «Мой бизнес», они работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

