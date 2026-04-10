Космос на службе АПК: в регионе, благодаря спутниковым технологиям, в оборот вернули почти 200 тысяч гектаров пашни

Самарская область, исторический центр ракетостроения, успешно переносит высокие технологии с орбиты на землю. В 2009 году наш регион одним из первых в Российской Федерации разработал и ввел в промышленную эксплуатацию региональную геоинформационную систему (ГИС) АПК, позволяющую принимать эффективные управленческие решения в сельском хозяйстве.

Благодаря внедрению комплексных систем дистанционного мониторинга с 2018 года в сельскохозяйственный оборот возвращено 197,9 тыс. га ранее неиспользуемых земель. Эта площадь сопоставима с территорией нескольких районов области, которые теперь снова «кормят страну», укрепляя продовольственную безопасность.

Использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стало стандартом для регионального агропромышленного комплекса. Современные спутники позволяют специалистам видеть каждое поле с высокой детализацией. С 2019 года в регионе реализуется проект «Комплексная система дистанционного мониторинга Самарской области» (КСДМ), интегрированный с ГИС АПК. Эта уникальная цифровая платформа объединяет спутниковые данные, технологии искусственного интеллекта и результаты полевых проверок. В аграрном секторе система обеспечивает всесторонний контроль: «цифровой паспорт» с историей севооборота и сведениями о внесенных удобрениях.

Технологии ГЛОНАСС позволяют реализовать принципы точного земледелия, обеспечивая навигацию техники с сантиметровой точностью. Это существенно экономит семена, средства защиты растений и топливо. Кроме того, КСДМ помогает оперативно выявлять нарушения: незаконные карьеры, самозахват земель и очаги произрастания сорняков.

Регион продолжает подтверждать статус лидера в цифровой трансформации АПК. Наряду со спутниковыми системами внедряются технологии точного земледелия, в которых, в свою очередь, активно используются беспилотные авиационные системы (БАС). Площади обработки земель с помощью БАС с 2024 по 2025 год увеличились с 22 тыс. до 265 тыс. гектаров, практически в 12 раз.

Цифровизация выступает ключевым инструментом достижения целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», позволяя повысить эффективность производства, снизить риски и достичь технологической независимости.

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области особое внимание уделяется технической модернизации АПК. Для сельхозпроизводителей предусмотрено субсидирование 40% затрат на системы точного земледелия, метеостанции и беспилотные авиационные системы, до 50% - на оборудование для молочного животноводства, от 10% до 30% - на сельхозтехнику и мелиоративное оборудование, а также 20% - на ремонт тракторов. Размер господдержки может достигать 20 млн рублей в год на одного получателя. При этом приоритет отдается предприятиям, активно внедряющим современные технологии и наращивающим объемы производства.

«Неделя космоса», объявленная Президентом России Владимиром Путиным, наглядно демонстрирует, как космические технологии - от спутникового мониторинга до систем ГЛОНАСС - работают на благо агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности страны.

