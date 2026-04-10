Космос на службе АПК: в регионе, благодаря спутниковым технологиям, в оборот вернули почти 200 тысяч гектаров пашни

10 апреля 2026 года под председательством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО.
Под руководством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова обсудили нацполитику в ПФО до 2036 года
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад».
Самарские предприятия среди победителей Национальной премии «Наш вклад»
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».
Иван Носков: «Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество»
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.
В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.
Школьница из Самары представит Россию на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены.
Самарский исторический парк: торжественное открытие выставки «150 артистов. СТД» 
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.
Ночью и утром 11 апреля в регионе будет туманно
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Космос на службе АПК: в регионе, благодаря спутниковым технологиям, в оборот вернули почти 200 тысяч гектаров пашни

В 2009 году наш регион одним из первых в Российской Федерации разработал и ввел в промышленную эксплуатацию региональную геоинформационную систему (ГИС) АПК, позволяющую принимать эффективные управленческие решения в сельском хозяйстве.

Самарская область, исторический центр ракетостроения, успешно переносит высокие технологии с орбиты на землю. В 2009 году наш регион одним из первых в Российской Федерации разработал и ввел в промышленную эксплуатацию региональную геоинформационную систему (ГИС) АПК, позволяющую принимать эффективные управленческие решения в сельском хозяйстве.
Благодаря внедрению комплексных систем дистанционного мониторинга с 2018 года в сельскохозяйственный оборот возвращено 197,9 тыс. га ранее неиспользуемых земель. Эта площадь сопоставима с территорией нескольких районов области, которые теперь снова «кормят страну», укрепляя продовольственную безопасность.
Использование данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) стало стандартом для регионального агропромышленного комплекса. Современные спутники позволяют специалистам видеть каждое поле с высокой детализацией. С 2019 года в регионе реализуется проект «Комплексная система дистанционного мониторинга Самарской области» (КСДМ), интегрированный с ГИС АПК. Эта уникальная цифровая платформа объединяет спутниковые данные, технологии искусственного интеллекта и результаты полевых проверок. В аграрном секторе система обеспечивает всесторонний контроль: «цифровой паспорт» с историей севооборота и сведениями о внесенных удобрениях.
Технологии ГЛОНАСС позволяют реализовать принципы точного земледелия, обеспечивая навигацию техники с сантиметровой точностью. Это существенно экономит семена, средства защиты растений и топливо. Кроме того, КСДМ помогает оперативно выявлять нарушения: незаконные карьеры, самозахват земель и очаги произрастания сорняков.
Регион продолжает подтверждать статус лидера в цифровой трансформации АПК. Наряду со спутниковыми системами внедряются технологии точного земледелия, в которых, в свою очередь, активно используются беспилотные авиационные системы (БАС). Площади обработки земель с помощью БАС с 2024 по 2025 год увеличились с 22 тыс. до 265 тыс. гектаров, практически в 12 раз.
Цифровизация выступает ключевым инструментом достижения целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», позволяя повысить эффективность производства, снизить риски и достичь технологической независимости.
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области особое внимание уделяется технической модернизации АПК. Для сельхозпроизводителей предусмотрено субсидирование 40% затрат на системы точного земледелия, метеостанции и беспилотные авиационные системы, до 50% - на оборудование для молочного животноводства, от 10% до 30% - на сельхозтехнику и мелиоративное оборудование, а также 20% - на ремонт тракторов. Размер господдержки может достигать 20 млн рублей в год на одного получателя. При этом приоритет отдается предприятиям, активно внедряющим современные технологии и наращивающим объемы производства.
«Неделя космоса», объявленная Президентом России Владимиром Путиным, наглядно демонстрирует, как космические технологии - от спутникового мониторинга до систем ГЛОНАСС - работают на благо агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности страны.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

