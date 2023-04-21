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В пятницу, 21 апреля 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов ознакомился с работой Института инновационного развития и Центра серийного производства СамГМУ Минздрава России.

В настоящее время Самарским государственным медицинским университетом сформирован полный инновационный цикл производства продукции медицины будущего на базе подразделений Института инновационного развития. Идеи генерируются специалистами Центра прорывных исследований, разработки инновационных продуктов и технологий для медицины и промышленности, кроме того, прототипы изделий создаются сотрудниками Инжинирингового центра. В свою очередь, Центр серийного производства выпускает продукты университета массово.

Ректор СамГМУ Минздрава России, профессор РАН Александр Колсанов представил председателю Правительства Самарской области разработки Института инновационного развития. Среди них аппаратно-программный комплекс «Пирогов» – обучающий программный продукт, позволяющий обучать студентов на базе подробного анатомического атласа в интерактивном исполнении; первая российская система хирургической навигации AUTOPLAN, которая позволяет непрерывно отслеживать хирургические инструменты относительно анатомических структур пациента, избегая повреждения функционально значимых зон, и отображать в режиме реального времени на экране монитора; современные аппаратно-программные комплексы для реабилитации ReviMotion и ReviVR; индивидуальные эндопротезы.

Важно, что уже сегодня налажено серийное производство этих и других инновационных продуктов. Центр серийного производства СамГМУ открыт менее полугода назад министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

В настоящее время на производственных площадях 2700 м2 смонтировано порядка 20 различных видов оборудования – токарные, фрезерные, плоскошлифовальные, электроэрозионные прошивные станки с числовым программным управлением, термопластавтоматы, сборочная линия – всего 70 единиц. В штате работает более 60 квалифицированных специалистов.

С запуском этой площадки появилась возможность создать в нашей стране крупносерийное производство изделий и для телемедицины – планируется организовать серийный выпуск разработанных СамГМУ Минздрава России цифровых тонометров, фонендоскопов и спирометров, с возможностью дистанционного мониторинга медицинских показателей пациентов в рамках участия университета в федеральном проекте «Персональные медицинские помощники».

«На этом объекте налажено серийное производство уникальных для страны медицинских изделий, например, протезов по индивидуальным параметрам пациента. По многим направлениям спрос гораздо больше тех возможностей, которые созданы. Очевидно, что в ближайшее время нужно делать следующий шаг, масштабировать созданное. Совместно с СамГМУ мы думаем, как воплотить это в конкретных бизнес-моделях с государственной поддержкой для того, чтобы реализовать весь великолепный потенциал, который наработан нашими учеными», – оценил новое производство Виктор Кудряшов.

«Мы понимаем, что, по сути, вокруг СамГМУ может сформироваться такая экосистема, которая будет включать в себя и университет, и компании-партнеры, и различные объекты научной, инновационной и образовательной инфраструктуры. Там будут учиться и стажироваться молодые ребята. И вот эта коллаборация науки, разработок, образования и потом внедрения в медицину даст мультипликативный эффект для всей страны», – считает Александр Колсанов.

Фото: департамент информационной политики СО