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Книжный фестиваль «Время читать» признан лучшей практикой СОУНБ

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Самарская областная универсальная научная библиотека стала победителем ежегодного всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы.

Самарская областная универсальная научная библиотека стала победителем ежегодного всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» был высоко оценён экспертной комиссией, и библиотека получила субсидию на обновление материально-технической базы.

«Время читать» – это ежегодное яркое социокультурное событие, которое проводится с 2020 года и объединяет всех любителей чтения со всех уголков Самарской области. Жители региона становятся участниками масштабной творческой и познавательной программы с участием приглашённых гостей, известных российских писателей, самарских музыкантов, художников и театральных коллективов. Фестиваль 2026 года предложил 23 тематические площадки с участием муниципальных библиотек, общее число гостей составило более 12,7 тысяч человек.

Победа в конкурсе лучших практик позволила провести модернизацию Самарской областной научной библиотеки и повысить комфорт для читателей. Полученные средства пошли на приобретение нового оборудования и мебели. В учреждении обновили выставочные витрины, мобильные стеллажи, систему развеса экспонатов. Также финансирование направили на улучшение и развитие фестиваля «Время читать»: библиотека закупила новые шатры, которые позволят зонировать и значительно осовременить площадки.

Всероссийский конкурс среди библиотек для выявления лучших практик работы проводится в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав национального проекта «Семья».

Самарская областная универсальная научная библиотека готовится к проведению следующего фестиваля «Время читать» в 2027 году, рабочая группа уже разрабатывает концепцию и определяет площадки. Также библиотека планирует и в дальнейшем участвовать в конкурсе лучших практик.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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