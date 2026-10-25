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На Хрящевском шоссе в Ставропольском районе столкнулись две легковушки

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В результате аварии у одного из пассажиров оказалась зажата нога. Потребовалась помощь спасателей.

Вечером 24 октября спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили спасательные работы на месте дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском районе.

На Хрящевском шоссе столкнулись два легковых автомобиля.

В результате аварии у одного из пассажиров оказалась зажата нога. Для деблокирования пострадавшего спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент. В 20.25 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото: поисково-спасательная служба Самарской области

 

 

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