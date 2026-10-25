Тольяттинские гандболистки завоевали бронзу первенства мира

Юношеская сборная России по гандболу, составленная из игроков не старше 16 лет, приняла участие в первенстве мира в Марокко. Команду возглавили тренеры Ирина Близнова и Леонид Воронин.

В составе команды выступили воспитанницы тольяттинской «Лады» Елизавета Сапожникова, Екатерина Астафьева, Арина Смирнова и Яна Языкова.

Команда уверенно преодолела сетку турнира и дошла до полуфинала, где уступила Германии - 31:34 (16:16). В итоге россиянки получили право сыграть в матче за третье место, где взяли верх над сборной Китая - 39:33 (18:19).

Екатерина Астафьева признана оргкомитетом лучшим левым крайним, а Елизавета Сапожникова - лучшим левым полусредним игроком первенства мира. Поздравляем! Первенство мира U16 стало первым для нашей сборной международным соревнованием за пять лет с национальным флагом и гимном.

Гандбол. Быстрый центр / минспорта СО