Сотрудники ГАИ Ставропольского района  пресекли перевозку наркотиков

В сентябре текущего года сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Ставропольскому району для проверки документов водителя остановили автомобиль ВАЗ 2110, в котором он перевозил троих пассажиров.

При проведении административной процедуры, на вопрос полицейских о наличии запрещённых к обороту веществ и предметов мужчины ответили отрицательно. При этом поведение одного из пассажиров - ранее не судимого 36‑летнего жителя Республики Мордовия - дало сотрудникам полиции основания для досмотра транспортного средства и его личных вещей.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли зип‑пакет с порошком белого цвета и полимерные пакеты с веществом растительного происхождения.

Пассажир пояснил, что изъятое – наркотики, которые он приобрел через «закладку» у анонимного продавца в интернете, перевозил и хранил для личного употребления. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, в связи с чем в отношении него оперуполномоченным собран административный материал, производство по которому предусмотрено ст.6.9 КоАП РФ.

Изъятые вещества полицейские направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, где по результатам исследования эксперты установили, что они являются наркотическими: мефедрон в значительном размере и порядка 9,6 г конопли.

Возбуждено уголовное дело.

Дознавателем подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также собран первоначальный материал в отношении неустановленных лиц по факту сбыта ему запрещенных веществ.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области