Экс-глава тольяттинского бюро МСЭ осуждена за фиктивное установление инвалидности 22 гражданам

Бывший руководитель подразделения Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области признана виновной в преступлениях коррупционного характера.

Следствием и судом установлено, что в период с 2015 по 2021 год осужденная получила через посредников денежные средства в качестве взятки на общую сумму более 2 милн рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности 22 гражданам путем внесения в документацию заведомо ложных и недостоверных сведений о наличии заболеваний при отсутствии на то оснований, предусмотренных законом.

В рамках расследования уголовного дела следователями выполнен значительный объем следственных действий, а также наложен арест на имущество фигурантки на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 3 млн рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.