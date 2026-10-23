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На заседании в региональном исполнительном комитете «Единой России» собравшиеся подвели итоги уже проделанной работы — от ремонта школ и детсадов до патриотических акций — и определили, какие задачи предстоит решать в новом учебном году.
В Самарской области обновили состав общественного совета партпроекта «Новая школа» и обсудили планы на 2026–2027 учебный год
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В Самарской области обновили состав общественного совета партпроекта «Новая школа» и обсудили планы на 2026–2027 учебный год

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На заседании в региональном исполнительном комитете «Единой России» собравшиеся подвели итоги уже проделанной работы — от ремонта школ и детсадов до патриотических акций — и определили, какие задачи предстоит решать в новом учебном году.

На заседании в региональном исполнительном комитете «Единой России» собравшиеся подвели итоги уже проделанной работы — от ремонта школ и детсадов до патриотических акций — и определили, какие задачи предстоит решать в новом учебном году.

23 октября 2026 года состоялось заседание общественного совета федерального проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». На нём был утверждён новый состав совета из 18 человек — представителей министерств образования, культуры и строительства, депутатского корпуса, вузов, школ, детсадов и учреждений допобразования.

Заседание открыли руководитель регионального исполкома Ирина Петшик и региональный координатор проекта, директор МБОУ «Гимназия №3» Светлана Ильина. В работе совета приняли участие министр образования Самарской области Виктор Акопьян, руководитель управления строительства объектов регионального значения Андрей Хрущев, а также депутаты Губернской Думы и Думы г.о. Самара и руководители образовательных учреждений.

Повестка заседания включила в себя изменение состава совета, план реализации проекта на 2026–2027 учебный год, ход инфраструктурных направлений и общественного контроля, патриотические и просветительские инициативы, такие как «Парта Героя», «Лица Героев», «Киноуроки в школах России» и другие, а также информационное сопровождение проекта.

Министр образования Виктор Акопьян сообщил, что в 2026 году ремонт, оснащение и благоустройство проведены в 335 зданиях образовательных организаций, а в 2027 году планируется ремонт и оснащение 29 зданий «под ключ».

Он также рассказал, что во всех школах области реализуется проект „Киноуроки в школах России и мира“, а в 2025–2026 учебном году Самарская область заняла 1-е место в общероссийском рейтинге — самарские педагоги набрали 85,38 балла.

«В рамках «Парты Героя» в школах региона открыто 1359 парт, из них 37 — в 2026 году, 189 посвящены Героям СВО. По проекту «Лица Героев» оформлены пространства в 74 школах, на фасадах двух школ нанесены муралы в честь Героев СВО», — поделился результатами работы в других направлениях Виктор Акопьян.

«За каждой цифрой — живая работа с детьми, и это главное. Для нас важно, чтобы всё, что мы делаем, оставалось в памяти ребёнка и формировало его отношение к истории своей страны, а проект не превращался в отчётность, а действительно воспитывал », — подчеркнула координатор партпроекта в регионе Светлана Ильина.

Отдельный блок повестки был посвящён региональной составляющей проекта — мероприятиям, которые проводятся в Самарской области в рамках «Новой школы» и часть которых уже вышла на федеральный уровень. Среди них — международный патриотический проект «Парад Памяти», его представляет руководитель регионального отделения РВИО Инна Жичкина, фестиваль родительских хоров «Крылатое эхо Победы», региональные конкурсы «Родитель года» и «Команда года», Всероссийский форум «Педагогическая гавань» и Всероссийский конкурс «Рисуем Победу».

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» особое внимание уделено созданию современных условий для обучения и воспитания детей. Партийный проект «Новая школа» направлен на развитие инфраструктуры общего и среднего профессионального образования, включая строительство и капитальный ремонт школ, оснащение их современным оборудованием, а также патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности у подрастающего поколения, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

 

 

Теги: Единая Россия Самара

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