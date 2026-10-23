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  На ул. Николая Панова в Самаре завершается реконструкция 1,5 км теплосетей

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На отработанных участках от улицы Подшипниковой до улицы Мичурина ведется восстановление благоустройства

22 октября первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин совместно с техническим директором, главным инженером «Предприятия тепловых сетей» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александром Климашиным проверил ход реконструкции магистральной теплосети и восстановления благоустройства на ул. Николая Панова. Здесь завершается реконструкция порядка 1,5 км трубопровода, сейчас выполнены основные технологические этапы.

На объекте предусмотрели замену 7 тепловых камер и труб четырех диаметров — от 300 до 800 мм. На отработанных участках от улицы Подшипниковой до улицы Мичурина ведется восстановление благоустройства, а в границах улиц Мичурина и Скляренко — обратная засыпка траншеи. В ближайшие дни ресурсоснабжающая организация совместно с управляющими компаниями отрегулируют работу системы отопления в домах, где в период перекладки подачу теплоносителя организовали по временной схеме. По поручению первого заместителя главы города Самары в рамках восстановительного благоустройства будут использованы материалы и технологии, которые позволят улучшить прежнее состояние улицы, тротуаров, также будет проведено восстановительное озеленение.

Всего в 2026 году специалисты компании «Т Плюс» обновили в областной столице уже около 50 км магистральных и квартальных тепловых сетей. В целом по городу восстановительное благоустройство завершено по постоянной схеме более чем на 75% объектов. Специалисты проводят асфальтировку, укладку тротуарной плитки в пешеходных зонах, засеивают газоны и т.д. За нарушение установленных требований, напомним, предусмотрена административная ответственность.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары  

Теги: Самара

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