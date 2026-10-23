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Методист городского отделения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе Центра дополнительного образования детей «Искра» г.о. Самара Александра Фесенко стала финалистом заочного федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший п
Самарский методист представит регион в финале Всероссийского конкурса по безопасности дорожного движения
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Самарский методист представит регион в финале Всероссийского конкурса по безопасности дорожного движения

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Методист городского отделения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе Центра дополнительного образования детей «Искра» г.о. Самара Александра Фесенко стала финалистом заочного федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший п

Методист городского отделения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе Центра дополнительного образования детей «Искра» г.о. Самара Александра Фесенко стала финалистом заочного федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам поведения на дорогах». В номинации «Лучший методист по безопасности дорожного движения» она представит Самарскую область на очном федеральном этапе.

«Навыки безопасного поведения на дороге — это то, что нужно каждому ребенку. Но чтобы они закрепились, нужны сильные педагоги, а педагогам — сильные методисты, которые превращают правила в понятные и интересные занятия, помогают в подготовке материалов, подсказывают, как объяснять детям те или иные темы просто и наглядно. Гордимся Александрой Олеговной и верим, что на очном этапе она представит Самарскую область достойно!» – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

На городском этапе конкурса профессионального мастерства Александра Фесенко заняла первое место, а на региональном ее проект стал одним из призовых. Специалист разработала квиз-игру «ЮИД в движении» для обучающихся 5-7 классов, которая в рамках образовательного процесса помогает проводить профилактику нарушений Правил дорожного движения и закреплять у детей навыки безопасного поведения на дороге.

«В этом году исполнилось два года, как я работаю методистом в отделении по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе Центра дополнительного образования детей «Искра» г.о. Самара. Имея личный опыт вождения, я глубоко погружена в тематику ПДД. Моя роль как методиста — это, в первую очередь, создание, подготовка и методическое сопровождение материалов для педагогов. На второй год работы, ко дню рождения объединения Юных инспекторов движения я разработала квиз-игру «ЮИД в движении». На всех этапах меня методически и организационно поддерживала руководитель отделения по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Лариса Александровна Лунченко», – рассказала Александра Фесенко.

Из 225 заявок, поданных на Всероссийский конкурс представителями 51 региона, в финал прошли 45 специалистов — по 15 человек в каждой из трех номинаций. На очном этапе им предстоит провести мастер-класс для педагогов школ и решить ситуационную задачу с нарушением ПДД в онлайн-формате. Итоги подведут 28 октября.

Отметим, что городское отделение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе Центра дополнительного образования детей «Искра» также проводит городские мероприятия по безопасности дорожного движения в течение всего учебного года. Среди них — акция «Стань заметнее! Засветись, Самара», конкурс-фестиваль агитбригад ЮИД, семейный конкурс «За безопасность на дорогах всей семьей». На постоянной основе работают выездная мобильная «Лаборатория ПДД» и учебно-спортивный центр «Автогородок».

На сегодняшний день в Центре дополнительного образования детей «Искра» еще открыт набор на занятия по английскому языку для обучающихся 4-5 классов, обучению игре в шахматы, в детскую театральную фольклорную студию «Лукошко» для детей 7-14 лет, в объединения «Косоплетение», «Зумба» и на физкультурно-спортивное направление «Тхэквондо».

Напомним, всего учреждения дополнительного образования, а также кружки и секции при школах и детских садах в Самаре посещают более 144 тысяч юных жителей города от 5 до 18 лет.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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