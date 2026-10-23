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Актер Александр Сетейкин научил школьников Самары читать по-настоящему

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В школе № 46 имени прокурора Куйбышевской области Н.А. Баженова в Самаре состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра и кино Александром Сетейкиным.

В школе № 46 имени прокурора Куйбышевской области Н.А. Баженова в Самаре состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра и кино Александром Сетейкиным. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который Российское общество «Знание» реализует совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы вошел в список самых активных клубов страны. Встреча соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».
В ходе диалога «Художественное слово в эталонном звучании» лектор рассказал школьникам о книгах, которые сопровождали его в жизни, о том, как литература формирует вкус и воображение, а также провел практический разбор чтения — объяснил, как интонация, пауза, темп и смысловые акценты помогают точнее передать авторскую мысль и что отличает просто грамотную речь от действительно выразительного и содержательного звучания.
«У меня был целый день, чтобы познакомиться с городом. Я здесь впервые и сильно восхищён. Я очень люблю спокойные города, люблю реки. Если бы не моя профессия, в которой очень тяжёлый ритм работы, я бы, наверное, выбрал Самару. Вам очень повезло жить в этом прекрасном городе», — поделился впечатлениями Александр Сетейкин.
Актер начал беседу с рассказа о своих корнях. Родился он в Болгарии, где познакомились его родители, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина и стал частью труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ). Впервые он вышел на сцену в 10 лет в постановках «Золушка» и «Каменный цветок», а в 13 лет уже снимался в таких сериалах, как «Гаражи», «После школы» и «Универ». Широкая известность пришла к нему после роли Димы Дубина в фильме «Майор Гром». При этом своей самой нелюбимой, а также самой сложной ролью актер называет Никиту Куликова из сериала «Красновский». По его словам, сложность заключалась в том, что ему пришлось играть не столько персонажа, сколько самого себя в предложенных обстоятельствах, что является крайне трудной задачей для артиста.
В свободное время актер увлекается столярным ремеслом, обожает создавать предметы из дерева и мечтает открыть собственную мастерскую.
«Первой самостоятельно прочитанной книгой для меня стала «Человек-амфибия» Александра Беляева. Эта история произвела сильное впечатление. Есть ироничная связь: первая книга — почти комикс о супергерое, а самая известная роль — в фильме, также основанном на комиксах. Мечтаю сыграть в ремейке «Человека-амфибии», но уже в театральной постановке», — поделился лектор Общества «Знание».
Книгой, которая кардинально изменила его взгляд на жизнь, стал «Мартин Иден» Джека Лондона. История главного героя мотивировала актера больше работать над собой, стать дисциплинированнее и лучше учиться. Он отмечает, что это произведение заставляет задуматься о сложном жизненном пути и будет полезна в любом возрасте.
На вопрос о том, какие книги он рекомендует, Александр Сетейкин посоветовал рождественские рассказы Чарльза Диккенса, которые, по его словам, сочетают в себе драматизм, уют и сказочность. Для школьников он также рекомендовал «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, отмечая ее глубину и множество скрытых смыслов.
Любимым литературным персонажем лектор назвал Ихтиандра из «Человека-амфибии». А из авторов, с которыми ему хотелось бы поужинать, он выделил Чарли Чаплина — не только как режиссера и актера, но и как автора, который, как ему кажется, мог бы ответить на многие его вопросы.
Из книг, которые заставили его смеяться, он вспомнил «Ревизора» Николая Гоголя, а тронула его до слез книга «Над пропастью во ржи» Джерома Д. Сэлинджера, особенно когда он играл роль Холдена Колфилда на сцене.
Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества «Знание».

 

Фото предоставлены пресс-службой Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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