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В «Жигулёвской долине» состоялся День инноватора

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22 октября 2026 года в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» состоялся День инноватора, который собрал технологических предпринимателей, представителей образовательных учреждений региона и целого ряда институтов развития.

22 октября 2026 года в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» состоялся День инноватора, который собрал технологических предпринимателей, представителей образовательных учреждений региона и целого ряда институтов развития.
День инноватора – это традиционный формат информационной и консультационной работы технопарка.
«День инноватора проводится уже пять лет подряд. Ранее такие встречи проходили не только в Тольятти, но также в Самаре и Сызрани, – пояснил Игорь Смирнов, заместитель директора технопарка. – Мы действительно ищем и поддерживаем талантливую молодёжь, которая реализует свои инновационные проекты и готова их развивать. Со своей стороны, технопарк предоставляет все меры поддержки, которые доступны в нашей экосистеме».
Участники смогли получить актуальную информацию о действующих на региональном и федеральном уровнях мерах поддержки бизнес-проектов. Свои грантовые программы представили Фонд поддержки технологического предпринимательства Самарской области, Фонд содействия инновациям, Центр поддержки инжиниринга и инноваций, Агентство по технологическому развитию и Фонд «Сколково».
«Самарская область традиционно является предпринимательским регионом, который ярко проявляет себя во всех программах Фонда «Сколково», – отметила Анастасия Бестужева, руководитель направления департамента регионального развития Фонда «Сколково». – Сейчас более 70 компаний региона уже являются участниками проекта «Сколково», к концу этого года их станет ещё больше. Мы очень рады тому, что у нас есть такой многолетний партнёр, как технопарк «Жигулёвская долина», который является официальным региональным оператором Фонда и проводит планомерную работу с технологическими предпринимателями».
В формате личных консультаций участники Дня инноватора смогли получить информацию об актуальных программах всех представленных институтов поддержки. Сотрудники технопарка проконсультировали предпринимателей относительно возможностей, которые открывает перед ними статус резидента «Жигулёвской долины». Технопарк уже несколько лет подтверждает статус одной из лучших площадок страны для технологического бизнеса. По итогам XII Национального рейтинга технопарков России в 2026 году «Жигулёвская долина» вошла в топ-3 в категории «Высокий уровень инвестиционной привлекательности».
По поручению Правительства Самарской области технопарк сопровождает инициаторов в процедуре получения статуса малой технологической компании (МТК) и получения соответствующих мер поддержки. В настоящее время уже 152 компании региона входят в реестр МТК. В рамках Дня инноватора можно было получить консультацию о нюансах получения данного статуса.
«Технопарк «Жигулёвская долина» в очередной раз проявил себя настоящей точкой притяжения компетенций, инновационного предпринимательства и технологий, – подчеркнул Артём Манюхин, заместитель председателя комитета по образованию, спорту, молодёжной политике, культуре и туризму Самарской Губернской Думы. – Важно отметить, что сегодня развитие инноваций и технологического лидерства является одним из ключевых направлений региональной политики; руководство Самарской области уделяет этому пристальное внимание и оказывает серьёзную поддержку».
Представители АО «Супер-Авто Холдинг» поделились своим опытом сотрудничества с технопарком «Жигулёвская долина» как с региональным оператором АНО «Агентство по технологическому развитию» (АТР).
Также в рамках Дня инноватора состоялось торжественное награждение победителей конкурса «УМНИК 2026», который проводил Фонд содействия инновациям. В число победителей конкурса «УМНИК 2026» вошли 29 представителей вузов региона. По количеству получателей грантов Самарская область заняла 2-е место среди субъектов России.
Павел Миронов, аспирант Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, стал победителем конкурса «УМНИК 2026» с проектом «Информационная система проектирования и оптимизации распределения ресурсов в системах электроснабжения летательных аппаратов».
«Инновационность моего проекта заключается в том, чтобы помочь конструктору сделать более точный расчёт и ускорить его. Была применена нейросеть для расчёта конструкторского документа и подбора требуемых по разным параметрам жгутов проводов, – рассказал Павел Миронов. – В ближайших планах — завершить проект и принять участие в других грантовых программах Фонда содействия инновациям».
Организаторами Дня инноватора выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ «ЦИК СО», управляющая компания технопарка «Жигулёвская долина». 

Поддержка и развитие бизнеса в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Очередной День инноватора состоится в технопарке следующей весной, и вся его программа будет посвящена молодёжному технологическому предпринимательству.

 

Фото:   пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"

Теги: Тольятти

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