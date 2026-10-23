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В Самарской области газифицированы четыре населенных пункта

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В Волжском районе Самарской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод для газификации сел Выползово и Подгоры, поселков Усинский и Гаврилова Поляна

В Волжском районе Самарской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод для газификации сел Выползово и Подгоры, поселков Усинский и Гаврилова Поляна. В мероприятии, посвященном вводу, приняли участие министр энергетики и ЖХК Самарской области Виталий Брижань, заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Александр Ерков, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара», ООО «Газпром газораспределение Самара» Виктор Скуфинский.

Межпоселковый газопровод протяженностью 16,3 км построен в рамках программы развития газоснабжения и газификации Самарской области. Он создал возможность подключения к сетевому топливу 641 домовладения. Во всех четырех населенных пунктах проложены распределительные газопроводы. Первые потребители в Выползово и Подгорах уже получили газ.

«Правительство Самарской области и Губернатор лично уделяют особое внимание вопросам газификации региона, особенно, что касается установок Президента России по бесплатной социальной газификации. И потенциал догазификации у нас более 44 тысяч домовладений. Впереди совместной работы с газовыми компаниями очень много», - подчеркнул Виталий Брижань.

«В настоящее время в Самарской области реализуется программа развития газоснабжения и газификации на новую пятилетку - 2026-2030 годы. Проект призван повысить надежность газоснабжения домовладений и предприятий региона. Параллельно вместе с властями субъекта и региональным оператором газификации по всей области продолжается и президентская программа догазификации. Уверен, поставленные перед нами задачи будут выполнены», – отметил Олег Ляпустин.

 

Фото - ООО «Газпром газораспределение Самара»

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