В СОХМ открылась выставка «Западноевропейское искусство XVII–XIX веков»

В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Западноевропейское искусство XVII–XIX веков», в которую вошли произведения мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии и Польши из коллекции Тульского музея изобразительных искусств.

В экспозиции – живопись, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства: от пасторальных пейзажей и бытовых сцен до религиозных композиций, натюрмортов и портретов.

В открытии приняли участие министр культуры Самарской области Екатерина Матвеева и генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

«Пусть этот день войдет в культурную летопись нашего региона как день, когда Самара и Тула стали еще ближе. Сегодня мы открываем двери в мир высокого искусства — мир, в котором оживают три столетия европейской истории. Выражаю признательность руководству и коллективу Тульского музея изобразительных искусств за высокое доверие и готовность разделить сокровища своего собрания с самарской публикой. Подобный межмузейный диалог — лучший пример того, как культурное наследие России живет, объединяет регионы и служит прочной основой для нашего общего духовного развития», – отметила Екатерина Андреевна.

Среди экспонатов – «Пейзаж со стадом» голландского живописца Николаса Берхема, «Пейзаж с замком» немецкого мастера Освальда Ахенбаха, «Ночной пейзаж» польского художника Винценти Дмоховского и «Рыбки» Якоба Гиллига.

Религиозная живопись представлена работой итальянского художника Доменико Корви.

Особое место занимают произведения, раскрывающие интерес художников к театральным эффектам освещения, выразительности бытовых сцен и символическому языку натюрморта.

В экспозицию вошли скульптуры французских мастеров Поля Жозефа Раймона Гайрара, Пьера Жюля Мена и Теодора Жозефа-Наполеона Жака. Декоративно-прикладное искусство представлено изделиями из фарфора и цветного стекла. Можно увидеть каминные и кабинетные часы, а также бульотки – старинные водогрейные сосуды.

Выставку можно посмотреть до 13 декабря 2026 года. 0+

Фото: минкульт СО