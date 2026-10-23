В Инженерном переулке Самары отремонтировали внутриквартальный проезд

На участке длиной 200 метров уложили более 1,4 тыс. кв. м асфальта и выровняли около 20 колодцев. Работы выполнили за счёт городского бюджета.

Глава Самары Иван Носков вместе с жителями Октябрьского района осмотрел обновлённый проезд.

Также в 2026 году рядом с указанным Инженерным переулком выполнены работы по ремонту автодороги и тротуара по ул. Часовой от ул. Ерошевского до ул. Ново-Садовой протяженностью 315 метров и площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Рядом расположен сквер Часовой, благоустроенный в 2025 году по программе «Народный бюджет Самарской области».



В этом году в Самаре взяли в работу для обновления 65 участков дорог. В их числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, отремонтировали 41 объект.

Фото: пресс-служба администрации Самары