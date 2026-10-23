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Минприроды СО: на памятниках природы пресекли 94 попытки нарушения правил

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В туристический сезон на самых популярных ООПТ региона дежурят координаторы режима охраны.

В туристический сезон на самых популярных ООПТ (особо охраняемые природные территории)  — «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы», «Рачейские скалы», «Рачейская тайга», «Семь ключей» и «Подвальские террасы» — дежурят координаторы режима охраны. Это специалисты, которые разъясняют правила посещения и препятствуют тем, кто пытается разжечь костёр, проехать на заповедную территорию на машинах, квадроциклах и мотоциклах, игнорируя запреты. Но нарушения предотвратили, а сломанные вандалами шлагбаумы восстановили.

В будние дни «Подвальские террасы» посещают порядка 70 человек, а в выходные количество посетителей увеличивается до 500 человек — более 100 легковых машин и автобусов. Примерно такую же рекреационную нагрузку испытывают «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы» и «Рачейские скалы». Для снижения рекреационной нагрузки на экосистемы и пресечения стихийного туризма сейчас прорабатываются проекты официальных маршрутов, сообщает пресс-служба минприроды СО.

 

Фото:  Минприроды Самарской области

Теги: Самара Экология

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