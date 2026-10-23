В Самаре прошел семинар "Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения и повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса»

Руководитель самарского Росреестра Александр Владимирович Передерий принял участие в семинаре-совещании «Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения и повышение эффективности использования земельно-имущественного комплекса», которое прошло в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

На мероприятии говорили о практическом применении законодательства в сфере земельной политики и имущественных отношений, а также о вовлечении в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Перед участниками с докладами выступили представители региональных органов власти. Приглашенным спикером семинара стал Директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России Вячеслав Игоревич Леонов с изменениями в правовом регулировании земель сельхозназначения (включая установление границ сельскохозяйственных угодий и проект закона «О землеустройстве»).

Особое внимание было уделено нововведениям, касающимся интеграции данных о границах пашен, сенокосов, пастбищ, залежей и земель под многолетними насаждениями, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В связи с этим, Росреестром подписан приказ о добавлении в форму заявлений нового случая для осуществления государственного кадастрового учёта — «установление или изменение границ сельскохозяйственного угодья». Теперь сведения о таких угодьях можно увидеть в выписках из ЕГРН.

На семинаре обсудили порядок установления или изменения границ, основанием которого служит приказ Министерства сельского хозяйства РФ (Минсельхоз). После подписания приказа Минсельхоз обязан в течение 5 рабочих дней направить документы в Росреестр и опубликовать их на своём сайте. Таким образом, нововведение повышает прозрачность оборота сельхозземель и защищает ценные угодья от необоснованного перевода под застройку.

Участникам семинара, которыми стали главы муниципальных образований и представители районных администраций, координирующие земельно-имущественные отношения и муниципальный земельный контроль, руководитель самарского Росреестра Александр Владимирович Передерий обозначил важность заключения с филиалом ППК «Роскадастр» по Самарской области соглашения, так как филиал, являясь предприятием полного цикла в сфере земли и недвижимости с возможностью деятельности в рамках своих полномочий, обеспечивает выполнение работ и услуг, необходимых при выявлении, в том числе сельхозземель. К примеру, в Безенчукском районе Самарской области, в рамках заключенного соглашения филиалом ППК «Роскадастр» было выявлено 4 земельных участка для сельхозиспользования общей площадью 80 га.

В завершении семинара заместитель председателя Правительства Самарской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Петрович Попов поблагодарил всех участников мероприятия, сделав акцент на дальнейшее плодотворное сотрудничество ведомств в целях повышения эффективности использования земельно-имущественного комплекса, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области