Более 1200 студентов из Самарской области подали заявки X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 

Продолжается прием заявок на участие в Х сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». На данный момент к проекту уже присоединились более 120 тысяч человек, свыше 1 230 из них – студенты вузов Самарской области.

В юбилейном X сезоне студентам доступно 68 направлений, причем один участник может подать заявки на неограниченное количество дисциплин. Молодые люди смогут проверить себя в любых интересных сферах – от авиастроения и разработки беспилотных воздушных систем до международных отношений, биоинженерии и биоинформатики.

«Каждый год олимпиада «Я – профессионал» собирает сотни тысяч регистраций от студентов. На участие в X сезоне уже поступило более 520 тысяч заявок. Молодежь приходит за возможностью попробовать себя в настоящей профессии: решить задачи, с которыми на практике сталкиваются специалисты из разных сфер. Платформа «Россия – страна возможностей» создана для того, чтобы такие возможности были доступны каждому, и олимпиада как один из ее проектов помогает студентам со всей страны начать карьеру и реализовать свой потенциал», – сказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На сегодняшний день от Самарской области на X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступило 4 820 заявок. Для участия необходимо подать заявку на сайте до 10 ноября.

После завершения регистрации участников ждет отборочный этап, который пройдет с 13 по 29 ноября. Конкурсантам предстоит выполнить практико-ориентированные задания, разработанные экспертами ведущих вузов и представителями индустриальных партнеров олимпиады.

«Узнать региональный рынок труда, протестировать себя и понять, каких навыков не хватает, – с этого может начаться путь к любимому делу. Олимпиада «Я – профессионал» дает молодежи Самарской области такую возможность через решение реальных задач работодателей. По промежуточным итогам регистрации на X сезон больше всего заявок в регионе поступило от обучающихся Самарского государственного технического университета (391 человек), Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (207) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (161). Для нас важно, чтобы ребята увидели, как применить свои знания и найти дело по душе в своем регионе», – считает руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Напомним, в этом году Самарский государственный технический университет стал одним из организаторов олимпиады по направлению «Биотехнология». В начале октября Валерия Касамара приезжала в Самару и приняла участие в торжественном открытие десятого юбилейного сезона олимпиады, рассказала о правилах участия в олимпиаде и приняла участие в церемонии награждения победителей прошлого сезона.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Фото: Пресс-служба Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»