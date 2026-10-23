Сызранские транспортные полицейские привлекли к административной ответственности родителей

В ходе рейдовых мероприятий на перегоне между станциями Сызрань-город и Кашпир транспортные полицейские обнаружили троих подростков, бесцельно прогуливающихся по железнодорожным путям.

Полицейские установили, что несовершеннолетние неоднократно приходили на территорию станции без причины, подвергая свою жизнь опасности.

Сотрудники транспортной полиции напомнили, что железная дорога – это зона повышенной опасности, а переходить пути разрешено только по мостам, пешеходным переходам и настилам. В присутствии взрослых детям также объяснили, насколько опасно вмешиваться в работу железнодорожного комплекса.

В целях предотвращения трагических случаев правоохранители рекомендовали родителям усилить контроль за досугом детей.

Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Сызранский ЛО МВД России на транспорте призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта и не допускать нахождения детей в опасных зонах.

Фото: pxhere.com