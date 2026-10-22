Самарцы проверили свои знания о космосе: регион присоединился к Всероссийскому научно-технологическому диктанту

Сегодня в рамках федерального партийного проекта «Выбирай своё» состоялся IV Всероссийский научно-технологический диктант.

Организаторами акции выступили партия «Единая Россия» и Фонд содействия развитию научно-технологической сферы Новосибирской области. Мероприятие состоялось в рамках Десятилетия науки и технологий и направлено на популяризацию инженерных специальностей и формирование у молодёжи интереса к научно-технической сфере.

В этом году диктант был посвящён теме «Человек и космос». Участники ответили на 27 вопросов, разделённых на три блока разной сложности: от общих фактов о Солнечной системе до истории создания космического оборудования, жизни Юрия Гагарина и планов России по освоению космического пространства. На выполнение заданий отводился ровно час.

Как отметил координатор партпроекта «Выбирай своё», член Генсовета «Единой России» Сергей Морозов, главная цель акции — «просвещение молодёжи: формирование у учащихся целостной картины отечественных возможностей в сфере науки и технологий, а также создание условий для осознанного выбора карьеры инженера и успешной самореализации в интересах страны».

Самарский регион активно присоединился к написанию диктанта. Всего в области была открыта 138 площадок на базе школ, вузов и других образовательных и административных учреждений. Три основные площадки работали в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва, Самарском государственном медицинском университете и Самарском государственном техническом университете.

Министр промышленности и торговли Самарской области, региональный координатор федерального партийного проекта «Выбирай своё» Денис Гурков отметил, что промышленность нашего региона неразрывно связана с темой диктанта: «Авиационно-космический кластер является базовым для экономики Самарской области. На территории одного нашего региона сконцентрирован полный цикл производства всего спектра авиакосмической техники. Отдельно хотелось бы обратиться к студентам. Именно вы формируете будущее нашей промышленности, то, что вы осваиваеваете сейчас в аудиториях и лабораториях, уже скоро станет основой для новых проектов. Научно-технологический диктант это не просто проверка знаний, это возможность прикоснуться к теме, которая определяет развитие всей страны».

По всей стране диктант написали более чем на двух тысячах площадок в 80 регионах. Все участники получат электронные сертификаты, а первая сотня лучших — сертификаты о подтверждении своего технологического интеллекта. Победителей ждут призы Международного форума технологического развития «Технопром».

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» особое внимание уделено обеспечению технологического и продовольственного суверенитета страны. Партийный проект «Выбирай своё» направлен на поддержку отечественных производителей, импортозамещение, развитие промышленности и создание максимально благоприятных условий для деловой инициативы в ключевых отраслях экономики, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"