Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство на 30 дней увеличит максимальный срок больничного по уходу за ребенком, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство увеличит на 30 дней максимальный срок больничного для ухода за ребенком
 На XIV международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава», который проходит в эти дни в Красноярске, состоялось награждение по результатам Спартакиады народов России.
Самарская область награждена за организацию и проведение Спартакиады народов России
Из-за отсутствия осадков сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров. Любая искра может привести к серьезным последствиям.
Противопожарный режим продлен в регионе до 31 октября
К полицейским Самарской области зачастую обращаются за помощью граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
В Южном Городе сотрудники ГАИ помогли участнице дорожного движения
Сегодня в рамках федерального партийного проекта «Выбирай своё» состоялся IV Всероссийский научно-технологический диктант.
Самарцы проверили свои знания о космосе: регион присоединился к Всероссийскому научно-технологическому диктанту
Тольяттинке выплачено более 250 тысяч рублей за фиктивную инвалидность.
Тольяттинка подозревается в мошенничестве при получении выплат
В Самарской области продолжается планомерная работа, направленная на развитие газовой инфраструктуры региона. В среду,
Виталий Шабалатов провел рабочую встречу с зам. гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Олегом Ляпустиным
22 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Президент публичного акционерного общества «Транснефть» Николай Токарев подписали соглашение о сотрудничестве.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев договорились о строительстве новой школы в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.97
-0.92
EUR 91.93
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Самарцы проверили свои знания о космосе: регион присоединился к Всероссийскому научно-технологическому диктанту

201
Сегодня в рамках федерального партийного проекта «Выбирай своё» состоялся IV Всероссийский научно-технологический диктант.

Сегодня в рамках федерального партийного проекта «Выбирай своё» состоялся IV Всероссийский научно-технологический диктант.

Организаторами акции выступили партия «Единая Россия» и Фонд содействия развитию научно-технологической сферы Новосибирской области. Мероприятие состоялось в рамках Десятилетия науки и технологий и направлено на популяризацию инженерных специальностей и формирование у молодёжи интереса к научно-технической сфере.

В этом году диктант был посвящён теме «Человек и космос». Участники ответили на 27 вопросов, разделённых на три блока разной сложности: от общих фактов о Солнечной системе до истории создания космического оборудования, жизни Юрия Гагарина и планов России по освоению космического пространства. На выполнение заданий отводился ровно час.

Как отметил координатор партпроекта «Выбирай своё», член Генсовета «Единой России» Сергей Морозов, главная цель акции — «просвещение молодёжи: формирование у учащихся целостной картины отечественных возможностей в сфере науки и технологий, а также создание условий для осознанного выбора карьеры инженера и успешной самореализации в интересах страны».

Самарский регион активно присоединился к написанию диктанта. Всего в области была открыта 138 площадок на базе школ, вузов и других образовательных и административных учреждений. Три основные площадки работали в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва, Самарском государственном медицинском университете и Самарском государственном техническом университете.

Министр промышленности и торговли Самарской области, региональный координатор федерального партийного проекта «Выбирай своё» Денис Гурков отметил, что промышленность нашего региона неразрывно связана с темой диктанта: «Авиационно-космический кластер является базовым для экономики Самарской области. На территории одного нашего региона сконцентрирован полный цикл производства всего спектра авиакосмической техники. Отдельно хотелось бы обратиться к студентам. Именно вы формируете будущее нашей промышленности, то, что вы осваиваеваете сейчас в аудиториях и лабораториях, уже скоро станет основой для новых проектов. Научно-технологический диктант это не просто проверка знаний, это возможность прикоснуться к теме, которая определяет развитие всей страны».  

По всей стране диктант написали более чем на двух тысячах площадок в 80 регионах. Все участники получат электронные сертификаты, а первая сотня лучших — сертификаты о подтверждении своего технологического интеллекта. Победителей ждут призы Международного форума технологического развития «Технопром».

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» особое внимание уделено обеспечению технологического и продовольственного суверенитета страны. Партийный проект «Выбирай своё» направлен на поддержку отечественных производителей, импортозамещение, развитие промышленности и создание максимально благоприятных условий для деловой инициативы в ключевых отраслях экономики, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области завершилась масштабная серия мероприятий, приуроченных ко Дню отца. В рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» школы, колледжи, учреждения культуры и общественные организации региона провели акции, флешмобы, спортивные пра
22 октября 2026, 15:04
«Спасибо, папа!»: в Самарской области прошли мероприятия ко Дню отца
В Самарской области завершилась масштабная серия мероприятий, приуроченных ко Дню отца. В рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия»... Политика
264
За каждым воинским захоронением в регионе закрепляется конкретный человек, который приводит его в порядок и следит за состоянием круглый год. Такая практика действует в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».
19 октября 2026, 16:44
«Ни один герой не должен быть забыт»: в регионе продолжается личное шефство над захоронениями Героев Советского Союза
За каждым воинским захоронением в регионе закрепляется конкретный человек, который приводит его в порядок и следит за состоянием круглый год. Такая практика... Политика
866
В спортивном клубе «Динамо» прошли первенства Самарской области по волейболу среди юношей до 18 лет и девушек до 14 лет. Соревнования состоялись при поддержке федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».
19 октября 2026, 15:45
В Самаре подвели итоги первенств области по волейболу среди юношей и девушек
В спортивном клубе «Динамо» прошли первенства Самарской области по волейболу среди юношей до 18 лет и девушек до 14 лет. Соревнования состоялись при... Политика
761
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
298
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
21 октября 2026  17:58
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
610
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
21 октября 2026  13:36
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
466
Во вторник, 20 октября, в Самаре на площади Славы губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды инструкторам и участникам отряда «БАРС – Крылья», проявившим себя в отражении вражеских атак БПЛА. Также глава региона передал военнослужащим очередную партию с
20 октября 2026  20:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды проявившим себя бойцам отряда «БАРС-Крылья» и передал спецтехнику
917
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
20 октября 2026  11:43
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
601
Весь список