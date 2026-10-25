Выставка «Нечёткая логика» в СОУНБ продемонстрирует триумф художественной импровизации

30 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «Нечёткая логика». Самарская художница Лилия Сафонова представит картины, полные экспериментов, нестандартных решений и неожиданных сочетаний.

Лилия Сафонова работает в уникальной манере синтеза живописи, графики, искусств коллажа и ассамбляжа. При создании картин художница использует любые доступные средства художественной выразительности, при этом не прибегая к эскизам. Её полотна отражают мгновенно возникающие ассоциации, складывающие каскад творческих импровизаций.

Название выставки «Нечёткая логика» неспроста отсылает к термину из математики, который описывает промежуточное состояние между двумя крайностями. Несмотря на все строгие законы существования мира, есть в нём такие не вполне конкретные понятия, как, например, «горячая вода», ведь разные люди по-разному оценят её температуру. Картины Лилии Сафоновой так же находятся где-то между жанрами изобразительного искусства, они не имеют чётких границ и не могут однозначно относиться к тому или иному стилю. Зрителям предстоит самостоятельно ответить на вопрос, что именно они видят перед собой.

Выставка будет проходить с 30 октября по 29 ноября 2026 года.

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Открытие состоится 30 октября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство» (2 этаж).

Вход свободный!

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