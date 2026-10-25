В селе Сергиевск 16-летняя девушка попала под колеса иномарки на переходе

24 октября на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь человек, один из которых несовершеннолетний. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 539 нарушений ПДД РФ, в том числе 12 нарушений правил перевозки детей и 14 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В19:17 в Сергиевском районе. Госавтоинспекторами установлено, что 37-летний мужчина, управляя автомашиной Toyota Lite Ace Noah, двигался по 8 км автодороги «Урал - Сергиевск - Челно-Вершины» со стороны села Челно-Вершины в направлении улицы Карла Маркса села Сергиевск. В пути следования, возле дома №28 по улице Ленина села Сергиевск, допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области